«Ах, какая женщина». Оказывается, на сайте Кубанского казачьего войска есть ссылки на порно

На сайте Кубанского казачьего войска оказалось не менее двух статей, в которых прямо внутри текста размещены ссылки на порноролики.

Так, в материале «Ах, какая женщина!» рассказывается об укладе казачьей семьи и роли женщины-казачки в ней. Автор приводит в пример жену атамана, рассказывает о ее семье, но внутри текста резко начинается предложение о смелости испанской порноактрисы Ребеки Линарес, для которой «нет ничего особенного в том, чтобы сняться в видео ролике, где тело девушки будут ласкать мужчины». Далее вставлена ссылка на порноролик с участием актрисы.

Заканчивается текст стихотворением: Спасибо за все вам, казачки родные!

Храните с молитвой отеческий дом.

Спасибо за все, и за то, дорогие,

ЧТО МУЖ ОСТАЕТСЯ НАВЕК КАЗАКОМ!

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В публикации «История России в казачьей песне» присутствует не только ссылка на порнофильмы, но и подробное описание секса. Автор текста рассказывает о традиционной казачьей песне и поясняет ее роль в истории развития казачества, а его вероятный соавтор рассказывает о вкусе спермы.

Как давно ссылки размещены в этих материалах, неизвестно, но известно, что сайт ККВ взломали 15 марта 2018 года. Там появилось сообщение с призывом бойкотировать выборы президента России 18 марта. На следующий день атаман войска Николай Долуда дал пресс-конференцию по поводу взлома сайта и заявил, что во всем виноваты «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые это сделали специально к годовщине присоединения Крыма. По его словам, преступники не только взломали сайт Кубанского казачьего войска, но и сделали его копию.

Ресурс возобновил работу 17 апреля. В июле Долуда сообщил, что за взломом сайта войска стоят люди, работающие на Службу безопасности Украины.

20 сентября сайт Кубанского казачьего войска вновь привлек внимание — публикацией о разрушенном в Новороссийске памятнике. На ресурсе появилось сообщение о том, что казаки в станице Раевской обнаружили разрушенный монумент, посвященный жертвам Великой Отечественной войны.

Но уже на следующий день на сайте появилось официальное опровержение, в котором глава станицы заявила, что ранее размещенная информация не соответствует действительности. Оказалось, что памятник, о котором шла речь во впоследствии удаленной новости на сайте войска, демонтировали два года назад. В пресс-службе Кубанского казачьего войска не смогли пояснить порталу Юга.ру, как первое сообщение появилось на сайте войска.