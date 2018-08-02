Капибара Илон оказался капризным и не приживается в Краснодаре

Краснодарский край

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Капибара Илон из Калининградского зоопарка не приживается в краснодарском «Сафари-парке»

Сейчас ведут переговоры о том, чтобы передать капибару в другой зоопарк. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе «Сафари-парка». По словам представителя парка, капибара Илон оказался капризным. Возможно, животное не будут показывать посетителям зоопарка.

«Мы берем животных на попечение не только в коммерческих целях, но и гуманных. Если другой зоопарк сможет предоставить лучшие условия для жизни какому-то конкретному животному, то мы передадим его», — пояснили в пресс-службе.

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Недавно в «Сафари-парке» появился черный ягуар — женская особь трех с половиной месяцев. Специалисты пояснили, что она пугливая и пока не представлена на обозрение посетителям. 

Сейчас люди могут посмотреть на фенека, обезьян, дикобразов и скунса. В пресс-службе добавили, что скоро в парке появится птенец редкой краснокнижной птицы.

Ранее Юга.ру сообщали, что на Кубань капибару отправили из Калининградского зоопарка. Он должен был поселиться на ферме в Северском районе. 

Позже представитель пресс-службы краснодарского «Сафари-парка» рассказал порталу Юга.ру, что капибара Илон будет жить на территории их зоопарка.

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