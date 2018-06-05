Капибара Илон переезжает из Калининграда на Кубань из-за конфликта с отцом

Знаменитость из Калининградского зоопарка капибара по кличке Илон переезжает в Краснодарский край

«Илон достиг возраста половой зрелости, и специалисты зоопарка стали замечать, что он периодически вступает в конфликт с другим взрослым самцом — своим отцом — по кличке Щорс», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

На Кубань Илона доставят самолетом. 6 июня его ждет трехчасовой перелет. Накануне он прошел обязательные карантинные процедуры. Какой именно зоопарк примет капибару, пока уточнить не удалось.

Первый в истории Калининградского зоопарка детеныш капибары родился 8 сентября 2016 года. Его опекуном стало издание «Медуза». На сайте «Медузы» прошло голосование за лучшую кличку для животного, а котором приняли участие 27 тыс. человек. Большинство проголосовало за кличку Илон — в честь изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

Редактор «Медузы» Султан Сулейманов рассказал порталу Юга.ру, что о переезде подопечного издание никто не уведомил. В ситуации редакция планирует разобраться завтра.