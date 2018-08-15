В Ейске фермер устроил показ необычного кабачка в администрации района

Житель станицы Ясенской Ейского района Кубани Василий Ус вырастил кабачок размером 125 сантиметров и пришел с ним в районную администрацию, чтобы продемонстрировать чиновникам

Фермера принял замглавы района, начальник управления сельского хозяйства Михаил Дьяченко.

«Сейчас Василий Васильевич находится на заслуженном отдыхе, а раньше возглавлял КФХ "Катюша". Любовь к земле, к занятию овощеводством осталась у него и поныне. Он и сейчас на своих 22 сотках выращивает овощи, которые потом вместе с супругой перерабатывает и делает заготовки на зиму. А вот порезать сразу кабачок размером 1 м 25 см у Василия Васильевича не поднялась рука. Сначала он решил поделиться со своей удачей с Михаилом Дьяченко», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сюжет о визите фермера в администрацию был показан на телеканале «Кубань 24». В нем Ус подчеркивает, что все овощи растит без какой-либо химии.

Свой рекордный по размеру кабачок после демонстрации чиновникам фермер решил подарить туристам. Он достался компании из Рязанской области, отдыхающей в Ейске.