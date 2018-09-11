ФБК напомнил главе Росгвардии, что Навальный находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил о готовности ответить за информацию, которая содержится в расследовании о коррупции в Росгвардии, несмотря на отсутствие Алексея Навального

В конце августа ФБК представил расследование, в котором говорится, что Росгвардия закупает продукты для своих нужд по ценам в два-три раза выше рыночных. В фонде отметили, что стоимость увеличилась после того, как в конце 2017 года право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».

11 сентября на канале Росгвардии в YouTube появилась запись, на которой глава ведомства Виктор Золотов обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал его на дуэль, пообещав сделать из оппозиционера сочную отбивную.

Юрист ФБК Любовь Соболь в комментарии РБК рассказала, что фонд готов подтвердить свои доводы не только публично, но и в суде.

«У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», — заявила она.

По предположению юриста фонда, Золотов либо не знает, либо делает вид, что не знает о том, что Алексей Навальный находится в спецприемнике и не может лично ответить главе Росгвардии.

Любовь Соболь подчеркнула, что решение, отвечать ли Золотову лично, останется за Навальным.

Как сообщали Юга.ру, 27 августа суд приговорил Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за несогласованную акцию 28 января.