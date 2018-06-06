Калининградский капибара Илон поселится на ферме в Северском районе

В Калининградском зоопарке рассказали подробности переезда капибары Илона в Краснодарский край

Изначально планировалось, что Илона доставят на Кубань 6 июня, однако перелет перенесли на следующую неделю по инициативе принимающей стороны — новый хозяин хочет лучше подготовить условия для питомца.

«Илон будет жить в частном крестьянско-фермерском хозяйстве в Северском районе. Насколько нам известно, это не контактный зоопарк, владелец не собирается зарабатывать деньги на животных, он собирает их для себя», — рассказала порталу Юга.ру специалист по связям с общественностью Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

В сентябре 2016 года в Калининградском зоопарке у капибар Щорса и Пани родился детеныш, которого назвали в честь изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

Илон уже достиг возраста половой зрелости, и в последнее время специалисты зоопарка стали замечать, что он начал вступать в конфликт с отцом, поэтому было решено разлучить их.