«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену. С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

Bloodhound Gang — американская рок-группа, образованная в 1988 году. Тексты песен группы наполнены нецензурной лексикой и посвящены преимущественно сексу. На концертах Bloodhound Gang вокалист Джимми Поп и бас-гитарист Джаред Хасселхофф постоянно эпатируют публику, инцидент с российским флагом не является для группы чем-то необычным. Так, например, в том же 2013 году на концерте в Нидерландах Джимми Поп разделся и предстал перед публикой с нидерландским флагом, привязанным к обнаженному пенису. Перед исполнением песни Yummy down on this, где поется о минете, Поп всегда говорит, что посвятил эту песню своей маме. А в 2006 году на концерте в Германии Хасселхофф помочился на Джимми Попа, когда тот начал петь песню Depeche Mode.

«Это не сиюминутное решение, и если бы я рассказывал обо всем комплексе проблем и причинах такого решения, нам бы пришлось разговаривать до вечера или даже дольше. Этих проблем очень много, и они начались не сегодня, нарастают не первый год как снежный ком. И для меня как для творческого человека очень сложно концентрироваться на этом. Создание фестиваля — это творческий процесс. Я не могу и не готов тратить время на решение проблем, которые приходят извне. Это убивает огонек внутри», — заявил Островский.

В 2015 и в 2016 году KUBANA проходила в Риге. Осенью 2016 года Островский заявил, что в 2017 году фестиваль покинет Латвию и состоится на новом месте, а в феврале сказал, что KUBANA может вернуться в Краснодарский край. В июле Островский обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву в своем фейсбуке с просьбой разрешить проведение фестиваля. Он утверждал, что губернатор игнорировал его письма. В ответ на это власти региона сказали, что готовы к общественной дискуссии о судьбе KUBANA. Островский призвал сторонников фестиваля требовать у краевых властей разрешить его проведение на Кубани. Однако уже в сентябре продюсер KUBANA заявил, что «бороться дальше за возвращение фестиваля на Кубань бессмысленно» . В 2017 и 2018 году фестиваль не проводился.

Фестиваль KUBANA проходил в Краснодарском крае с 2009 по 2014 год. Среди участников фестиваля — группы Korn, System Of A Down, The Offspring, Gogol Bordello, Scooter, The Prodigy, Guano Apes, Enter Shikari, Infected Mushroom, Die Antwoord, Sum 41, «Мумий Тролль», «Браво», «Ленинград», «Каста», а также Эмир Кустурица, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев, Найк Борзов и другие известные коллективы и музыканты.