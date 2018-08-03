«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену. С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

Ровно пять лет назад американские рокеры Bloodhound Gang должны были стать одними из хедлайнеров музыкального фестиваля KUBANA-2013, который проходил с 1 по 7 августа 2013 года на Кубани. Их выступление отменили из-за того, что бас‑гитарист коллектива «осквернил» российский флаг на концерте в Одессе несколькими днями ранее.

На участников группы завели два уголовных дела и запретили въезд в Россию на пять лет. В августе этого года запрет истекает. В пятилетнюю годовщину несостоявшегося выступления Bloodhound Gang на Кубани портал Юга.ру вспоминает скандал с «осквернением» российского флага и рассказывает, что группа с тех пор не дала ни одного концерта, а фестиваль KUBANA прекратил существование.

2 августа Илья Островский в своем фейсбуке вспомнил о событиях пятилетней давности. «Без преувеличения, роковой день для фестиваля KUBANA и меня лично. Прошло ровно пять лет с того момента, как случилась история с Bloodhound Gang. В эти дни могла бы проходить десятая, юбилейная KUBANA, но то, что этого не случится, было понятно уже тогда — 2 августа 2013 года. Все, что происходило дальше — было вопреки, это была агония, подпитываемая моей упертостью и верой в Кубану. До сих пор я не могу с уверенностью сказать, что именно произошло в те дни», — написал Островский. По мнению продюсера KUBANA, «любители эпатажа Bloodhound Gang решили выйти за рамки традиционных "сисек-писек" и случайно напоролись на только зарождающиеся скрепы». «Скрепы им этого не простили, а заодно и Кубане, а как следствие — мне лично. Вся моя жизнь с того момента разделилась на "до" и "после". Проклятие Bloodhound Gang преследовало меня ежедневно и повсюду. И если у этого проклятия есть срок давности, то именно сегодня оно должно закончиться. Ведь завтра истекает пятилетний запрет на въезд группы Bloodhound Gang на территорию Российской Федерации. Думаю, что промоутер, который рискнет привезти их в Россию, будет иметь серьезный коммерческий успех. Правда, и проклятие в этом случае может перекинуться на него», — подытожил Островский.

«Осквернение» флага и отмена выступления В 2013 году американские рокеры Bloodhound Gang должны были стать одними из хедлайнеров музыкального фестиваля KUBANA, который проходил с 1 по 7 августа в станице Благовещенской близ Анапы. Однако вечером 2 августа организаторы отменили их выступление, заявив, что группе «не место на этой сцене». Поводом для отмены выступления стал видеоролик, снятый на состоявшемся накануне концерте группы в Одессе. На видео 41-летний бас‑гитарист группы Джаред Хасселхофф засовывает российский флаг в штаны спереди и вытаскивает его сзади. Перед этим он обращается к публике: «Только Путину не говорите». Стоит отметить, что на этом концерте Хасселхофф также помочился на флаг Украины. Ролик вызвал негативную реакцию у некоторых российских пользователей социальных сетей. В своем твиттере прокомментировал ситуацию тогдашний депутат Госдумы Роберт Шлегель: «Совершенно очевидно, что на фестиваль "Кубана" в частности и в Россию в целом Bloodhound Gang пускать нельзя». После этого член Общественной палаты РФ Антон Коробков-Землянский обратился с заявлением в правоохранительные органы Краснодарского края. «Пресс-служба ГУВД по краю только сейчас узнала, что у них там намечается международный скандал. Начальник сейчас смотрит видео. Передал информацию в дежурную часть по краю, со ссылкой на видео и т.д., официально запрос как член Общественной палаты РФ отправлю в понедельник», — рассказал он в своем микроблоге.

Затем в скандал вмешался министр культуры Владимир Мединский, который связался с руководством Краснодарского края. «Рок-группа Bloodhound Gang пакует чемоданы. Выступать эти идиоты на Кубани не будут», — написал Мединский в своем твиттере. Во время встречи с журналистами в поселке Веселовка перед запланированным выступлением на KUBANA-2013 басист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф извинился за свой поступок, заявив, что он был не так понят. При этом подчеркнул, что группа уважает Россию. «Я хотел бросить российский флаг в толпу. Но у нас есть традиция — все, что мы кидаем зрителям, проходит через наши трусы», — пояснил он. После пресс-конференции продюсер KUBANA Илья Островский поднялся на сцену с тремя флагами — России, Украины и США. Он отметил, что на мероприятие собрались люди из разных стран, а сам фестиваль пропагандирует ценности мира и добра. «Я принял решение, что группе Bloodhound Gang не место на этой сцене, так как никто не имеет права оскорблять никакую страну», — сказал Островский. При этом ранее на пресс-конференции днем 2 августа продюсер отметил, что все, что делают Bloodhound Gang на сцене, — это скорее черный юмор и стеб, и к этому ни в коем случае не стоит относиться серьезно, что бы эта группа ни делала. Губернатор Кубани Александр Ткачев в своем твиттере навечно запретил Bloodhound Gang выступать на кубанской земле: «Как только стало известно об их поступке, мы приняли решение, что эта группа выступать на кубанской земле не будет НИКОГДА!!!»

Группа [Bloodhound Gang] выступать на кубанской земле не будет НИКОГДА!!! Александр Ткачев, экс-губернатор Краснодарского края

Кто такие Bloodhound Gang? Bloodhound Gang — американская рок-группа, образованная в 1988 году. Тексты песен группы наполнены нецензурной лексикой и посвящены преимущественно сексу. На концертах Bloodhound Gang вокалист Джимми Поп и бас-гитарист Джаред Хасселхофф постоянно эпатируют публику, инцидент с российским флагом не является для группы чем-то необычным. Так, например, в том же 2013 году на концерте в Нидерландах Джимми Поп разделся и предстал перед публикой с нидерландским флагом, привязанным к обнаженному пенису. Перед исполнением песни Yummy down on this, где поется о минете, Поп всегда говорит, что посвятил эту песню своей маме. А в 2006 году на концерте в Германии Хасселхофф помочился на Джимми Попа, когда тот начал петь песню Depeche Mode. Помимо России уголовное дело против участников группы за их концертную деятельность возбуждали только на Украине. «Вон из страны!» На следующий день после несостоявшегося концерта, 3 августа, в Анапе молодые люди, среди которых были активисты «Молодой гвардии», закидали яйцами и помидорами машину участников группы Bloodhound Gang, направлявшихся в аэропорт. Протестующие выкрикивали лозунги «Вон из страны» и «Get out, pigs!». Действия немногочисленных активистов одобрил глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев. «Всю ночь не выходил из головы вчерашний скандал с участниками «Кубаны» американской группой Bloodhound Gang. Зла не хватает», — написал губернатор Кубани Александр Ткачев в своем твиттере. «Сегодня рассказали, что кубанская молодежь устроила им "достойные" проводы — забросали тухлыми яйцами и помидорами. И из гостиницы им пришлось бежать просто позорно — через черный ход, но и там их встречали. И в аэропорту тоже. Эта реакция молодежи откровенно порадовала. Молодцы! Еще легко отделались. За такие выкрутасы надо было их вообще за решетку посадить. А своими извинениями, кстати, пусть подотрутся» , — добавил он. «Приятно, что и те, кто приехал на "Кубану" ради этой группы, освистали подонков. У нас патриотизм выше музыкальных пристрастий. Уверен, что каждый воспринял этот мерзкий поступок как личное оскорбление», — заключил Ткачев. Затем в аэропорту Анапы группа людей в папахах-кубанках и черных футболках с надписью «Кубанское казачье войско» напала на музыкантов группы Bloodhound Gang. После короткой потасовки с музыкантами несколько человек в камуфляже вытирали ноги об американский флаг и пинали его по залу.

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назвал потасовку с Bloodhound Gang настоящим казачьим поступком, а также добавил: «Считаю, то, что сделали американские панки, не просто оскорбление нашей Родины, это оскорбление каждого из нас. Это — плевок нам в лицо. И в этой ситуации мы, казаки, не можем быть сторонними наблюдателями, как обращаются с тем, что для нас свято, глумятся над нашими государственными символами». Комментируя нападение казаков на Bloodhound Gang, вице-губернатор Кубани Галина Золина заявила, что на американских рокеров нападали не реестровые казаки. «Мне кажется, это тот случай, когда кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Первую выходку произвели они, поэтому получили народный гнев», — заключила Золина. Также 3 августа полиция Анапы в ходе доследственной проверки опросила басиста Bloodhound Gang Джареда Хасселхоффа. Покинуть Россию участники группы смогли только на следующий день. В течение нескольких дней после инцидента краевое муниципальное «Новое телевидение Кубани» сделало серию материалов, в которых жители Кубани осуждали поступок американских рокеров. Среди них — опрошенные корреспондентами на улицах Краснодара горожане, ветераны Великой Отечественной войны, путешественник Константин Мержоев, олимпийские чемпионы Ирина Караваева и Александр Москаленко, настоятель храма в Тихорецке, «общественники, связанные с поиском останков советских воинов и восстановлением их имен», художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, проректор КубГТУ Виктор Юрченко. «Похабщиной» Bloodhound Gang были возмущены и кубанские байкеры. 9 августа они устроили мотопробег в поддержку российского флага.

Это тот случай, когда кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет Галина Золина, бывший вице-губернатор Кубани

Проблемы у фестиваля KUBANA Уже через несколько дней после отмены выступления Bloodhound Gang у фестиваля KUBANA начались проблемы. 5 августа продюсер KUBANA пожаловался на «силовые проверки» на фестивале из-за скандала с Bloodhound Gang. Также в этот день появилась информация, что прокуратура проверит организацию рок-фестивалей, в том числе KUBANA, на предмет соблюдения законодательства. А Александр Ткачев предложил провести краевой рок-фестиваль «Рок над Кубанью» в Краснодаре. 7 августа прокуратура обнаружила возможность неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 40 млн рублей на фестивале. Летом 2014 года Илья Островский объявил, что KUBANA-2014 станет последней.

«Это не сиюминутное решение, и если бы я рассказывал обо всем комплексе проблем и причинах такого решения, нам бы пришлось разговаривать до вечера или даже дольше. Этих проблем очень много, и они начались не сегодня, нарастают не первый год как снежный ком. И для меня как для творческого человека очень сложно концентрироваться на этом. Создание фестиваля — это творческий процесс. Я не могу и не готов тратить время на решение проблем, которые приходят извне. Это убивает огонек внутри», — заявил Островский. В 2015 и в 2016 году KUBANA проходила в Риге. Осенью 2016 года Островский заявил, что в 2017 году фестиваль покинет Латвию и состоится на новом месте, а в феврале сказал, что KUBANA может вернуться в Краснодарский край. В июле Островский обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву в своем фейсбуке с просьбой разрешить проведение фестиваля. Он утверждал, что губернатор игнорировал его письма. В ответ на это власти региона сказали, что готовы к общественной дискуссии о судьбе KUBANA. Островский призвал сторонников фестиваля требовать у краевых властей разрешить его проведение на Кубани. Однако уже в сентябре продюсер KUBANA заявил, что «бороться дальше за возвращение фестиваля на Кубань бессмысленно» . В 2017 и 2018 году фестиваль не проводился. Фестиваль KUBANA проходил в Краснодарском крае с 2009 по 2014 год. Среди участников фестиваля — группы Korn, System Of A Down, The Offspring, Gogol Bordello, Scooter, The Prodigy, Guano Apes, Enter Shikari, Infected Mushroom, Die Antwoord, Sum 41, «Мумий Тролль», «Браво», «Ленинград», «Каста», а также Эмир Кустурица, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев, Найк Борзов и другие известные коллективы и музыканты.

Уголовные дела против Bloodhound Gang и запрет на въезд в Россию 5 августа 2013 года Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту осквернения государственного флага РФ музыкантом группы Bloodhound Gang. Материалы передали в прокуратуру для принятия процессуального решения. «Несмотря на то что материалы проверки органов дознания МВД по факту осквернения российского флага музыкантом группы Bloodhound Gang до настоящего времени так и не поступили из прокуратуры, учитывая циничность совершенного преступления, выражающего явное неуважение к российской государственности, по поручению Александра Бастрыкина Главным следственным управлением Следственного комитета России организована процессуальная проверка», — говорилось в сообщении пресс-службы СКР. В этот же день полиция Кубани возбудила уголовное дело по статье 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ). Краевая прокуратура признала это решение законным. 9 августа стало известно, что Федеральная миграционная служба запретила участникам группы въезд в Россию на пять лет . В ведомстве отметили, что следствие намерено дать правовую оценку действиям всех, кто причастен к данному преступлению, от непосредственных исполнителей до его организаторов.

Что касается нападения казаков на Bloodhound Gang, то полиция не стала возбуждать уголовное дело по этому поводу