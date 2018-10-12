Смолов выступил в поддержку Мамаева и Кокорина

Бывший игрок ФК «Краснодар» Федор Смолов прокомментировал ситуацию с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным

Смолов призвал дать спортсменам возможность исправить свои ошибки. Об этом он написал в своем инстаграме 11 октября.

«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!», — сказано в публикации.

Как сообщали Юга.ру, Федор Смолов стал игроком черно-зеленых в 2014 году. За четыре года в составе «горожан» он забил 64 мяча и стал рекордсменом клуба по количеству голов.

В конце июля Смолова назначили капитаном «Краснодара». Он провел две игры в составе «быков», а 9 августа подписал контракт с «Локомотивом».

Летом Смолов стал участником ДТП в Краснодаре. В ночь на 1 августа его автомобиль вылетел на встречку и повредил несколько секций дорожного ограждения. В результате аварии городу был нанесен ущерб на сумму 58,6 тыс. рублей. Футболист не вызвал полицию и покинул место происшествия. Позже он признал свою вину.

Октябрьский районный суд Краснодара 9 августа рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Смолова. Его на год лишили водительских прав.

8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Адвокат Кокорина заявил, что спортсмен участвовал только в драке с Денисом Паком, которую спровоцировал сам чиновник. Позже стало известно, что за эту же драку задержали младшего брата Кокорина.