Смолов выступил в поддержку Мамаева и Кокорина
Бывший игрок ФК «Краснодар» Федор Смолов прокомментировал ситуацию с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным
Смолов призвал дать спортсменам возможность исправить свои ошибки. Об этом он написал в своем инстаграме 11 октября.
«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!», — сказано в публикации.
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Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!������������
Как сообщали Юга.ру, Федор Смолов стал игроком черно-зеленых в 2014 году. За четыре года в составе «горожан» он забил 64 мяча и стал рекордсменом клуба по количеству голов.
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В конце июля Смолова назначили капитаном «Краснодара». Он провел две игры в составе «быков», а 9 августа подписал контракт с «Локомотивом».
Летом Смолов стал участником ДТП в Краснодаре. В ночь на 1 августа его автомобиль вылетел на встречку и повредил несколько секций дорожного ограждения. В результате аварии городу был нанесен ущерб на сумму 58,6 тыс. рублей. Футболист не вызвал полицию и покинул место происшествия. Позже он признал свою вину.
Октябрьский районный суд Краснодара 9 августа рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Смолова. Его на год лишили водительских прав.
8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
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На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Адвокат Кокорина заявил, что спортсмен участвовал только в драке с Денисом Паком, которую спровоцировал сам чиновник. Позже стало известно, что за эту же драку задержали младшего брата Кокорина.
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Мамаева и Кокорина, а также младшего брата игрока питерского клуба. Всех троих заключили под стражу до 8 декабря. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться.
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