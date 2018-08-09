Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» 9 августа объявил о подписании контракта с нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым

Об этом «Локо» сообщил в своем аккаунте в инстаграме , опубликовав отрезок мультфильма «Трое из Простоквашино», в котором Матроскин и Шарик радуются приезду Дяди Федора. В историях опубликованы видео, на которых Федор Смолов и президент «Локомотива» Илья Геркус подписывают документы.

Кроме того, в твиттере красно-зеленых опубликовано видео, на котором Смолов на английском приветствует свой новый клуб.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2015 года Федор Смолов подписал четырехлетний контракт с «Краснодаром».

В июне 2018 года РФС назвал Смолова лучшим футболистом сезона-2017/18. Этот титул форвард получил второй раз — впервые его признали игроком года по итогам сезона-2015/16. Кроме того, нападающий «быков» три последних года подряд становился лучшим футболистом сезона по версии игроков РФПЛ.

27 июля главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев объявил, что Смолов будет капитаном команды. 29 июля форвард провел 100-й матч в составе «Краснодара».

За три года в стане «быков» Смолов забил 64 гола и стал рекордсменом клуба по количеству мячей, забитых в официальных матчах, и самым эффективным голеадором клуба — он поражает ворота соперников 0,64 раза за матч, сообщили в пресс-службе «быков».