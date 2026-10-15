Владельцы затонувших танкеров «Волгонефть» заплатят еще 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Суд взыскал еще 34 млрд рублей с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

15 октября «Интерфакс» сообщил, что Арбитражный суд Краснодарского края вынес новое решение по делу о загрязнении Черного моря в декабре 2024 года. С компаний, связанных с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшими крушение в Керченском проливе, взыскали 34,2 млрд рублей.

Иск подало краевое министерство природных ресурсов. Платить придется сразу нескольким структурам: компаниям «Волгатранснефть» и «Каматрансойл», а также фрахтователю судна — «Кама Шиппинг». Помимо основной суммы, с них взыскали почти 31 млн рублей убытков, причиненных бюджету Краснодарского края.

Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе:

В августе 2025 года суд уже обязал эти компании выплатить почти 85 млрд рублей за ущерб Черному морю. Тогда иск подавал Росприроднадзор.

Напомним, весной 2025 года над затонувшими в Керченском проливе фрагментами танкеров начали устанавливать защитные сооружения. Позже в Росприроднадзоре заявили, что, пока фрагменты не убрали со дна, они угрожают окружающей среде.

В июле спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть».

Как писали Юга.ру, 13 октября в Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива мазута.

Деньги Нефть Разлив нефти Суд Судоходство Черное море

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