Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина

Краснодарский край, Вся Россия

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МВД распространило видеозапись допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве

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Накануне футболисты пришли на допрос по делу об избиении двух человек в Москве, после чего их задержали и поместили в СИЗО на двое суток.

11 октября в сети появилось первое видео после допроса Мамаева и Кокорина. 

Допрос Павла Мамаева:

— Можете ли вы объяснить, почему задержаны?
— По подозрению... обвинению в связи со статьей 213, частью 2.
— Признаете ли вы свою причастность к произошедшим инцидентам?
— Это интервью или что?
— Нет, не интервью.
— А что это?
— Съемка ведомственная.
— Я отказываюсь отвечать на вопрос.

Допрос Александра Кокорина:

— Объясните, почему вы задержаны.
— Задержан... Как объяснить? Не знаю.
— В двух словах.
— По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам, я так понимаю.

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Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

8 октября на футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои). Однако 11 октября стало известно, что им инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Павел Мамаев Полиция

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