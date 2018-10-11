Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина
МВД распространило видеозапись допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве
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Накануне футболисты пришли на допрос по делу об избиении двух человек в Москве, после чего их задержали и поместили в СИЗО на двое суток.
11 октября в сети появилось первое видео после допроса Мамаева и Кокорина.
Допрос Павла Мамаева:
— Можете ли вы объяснить, почему задержаны?
— По подозрению... обвинению в связи со статьей 213, частью 2.
— Признаете ли вы свою причастность к произошедшим инцидентам?
— Это интервью или что?
— Нет, не интервью.
— А что это?
— Съемка ведомственная.
— Я отказываюсь отвечать на вопрос.
Допрос Александра Кокорина:
— Объясните, почему вы задержаны.
— Задержан... Как объяснить? Не знаю.
— В двух словах.
— По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам, я так понимаю.
Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
8 октября на футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои). Однако 11 октября стало известно, что им инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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