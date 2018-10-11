Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина

МВД распространило видеозапись допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве

Накануне футболисты пришли на допрос по делу об избиении двух человек в Москве, после чего их задержали и поместили в СИЗО на двое суток.

11 октября в сети появилось первое видео после допроса Мамаева и Кокорина.

Допрос Павла Мамаева:

— Можете ли вы объяснить, почему задержаны?

— По подозрению... обвинению в связи со статьей 213, частью 2.

— Признаете ли вы свою причастность к произошедшим инцидентам?

— Это интервью или что?

— Нет, не интервью.

— А что это?

— Съемка ведомственная.

— Я отказываюсь отвечать на вопрос.

Допрос Александра Кокорина:

— Объясните, почему вы задержаны.

— Задержан... Как объяснить? Не знаю.

— В двух словах.

— По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам, я так понимаю.