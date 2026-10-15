Атакованный у берегов Сочи танкер пригнали в порт Новороссийска

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Танкер Aframax Rio заметили в порту Новороссийска. Это вызвало вопросы у активистов на фоне мазутного загрязнения

15 октября эколог Георгий Каваносян сообщил, что танкер Aframax Rio, который загорелся 6 октября у берегов Сочи, сейчас находится в порту Новороссийска и ждет своей очереди на разгрузку. Напомним, после пожара и тушения аварийное судно отбуксировали

Журналисты «Новороссийского рабочего» попытались связаться с капитаном морского порта Новороссийска Игорем Мельником, чтобы выяснить дальнейшую судьбу танкера и планы властей на него. Однако застать капитана на рабочем месте не удалось.

В Новороссийске прошел «нефтяной дождь»:

Тем временем появление судна в городе обеспокоило местных активистов. Общественница Татьяна Трибрат задалась вопросом, почему аварийный объект решили отвести именно в Новороссийск, который и так испытывает экологическую нагрузку.

«Мы настаиваем на обнародовании автора последнего мазутного загрязнения пригородных пляжей под Новороссийском — каждый день мы получаем сигналы из Южной Озереевки, Лиманчика, Дюрсо и так далее. Если побережье испачкал не танкер Aframax Rio, то кто тогда автор загрязнения? И, самое главное, как собираются ликвидировать последствия загрязнения мазутом на галечном пляже?» — спросила Трибрат.

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Напомним, что 13 октября в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности из-за риска ЧС после атаки безэкипажных катеров на Aframax Rio. При этом оперштаб отрицает связь «незначительных выбросов» мазута с грузом танкера.

Ранее экологи предупреждали о нефтяном пятне, дрейфующем от Новоросийска в сторону Анапы. Вскоре маслянистые следы действительно нашли у спуска «800 ступеней».

Как писали Юга.ру, владельцы затонувших танкеров «Волгонефть» заплатят еще 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани.

Нефть Новороссийск Разлив нефти Судоходство Черное море

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