Атакованный у берегов Сочи танкер пригнали в порт Новороссийска

Танкер Aframax Rio заметили в порту Новороссийска. Это вызвало вопросы у активистов на фоне мазутного загрязнения

15 октября эколог Георгий Каваносян сообщил, что танкер Aframax Rio, который загорелся 6 октября у берегов Сочи, сейчас находится в порту Новороссийска и ждет своей очереди на разгрузку. Напомним, после пожара и тушения аварийное судно отбуксировали.



Журналисты «Новороссийского рабочего» попытались связаться с капитаном морского порта Новороссийска Игорем Мельником, чтобы выяснить дальнейшую судьбу танкера и планы властей на него. Однако застать капитана на рабочем месте не удалось.

В Новороссийске прошел «нефтяной дождь»: Жители оттирают машины, а на пляжах продолжают собирать мазут

Тем временем появление судна в городе обеспокоило местных активистов. Общественница Татьяна Трибрат задалась вопросом, почему аварийный объект решили отвести именно в Новороссийск, который и так испытывает экологическую нагрузку.



«Мы настаиваем на обнародовании автора последнего мазутного загрязнения пригородных пляжей под Новороссийском — каждый день мы получаем сигналы из Южной Озереевки, Лиманчика, Дюрсо и так далее. Если побережье испачкал не танкер Aframax Rio, то кто тогда автор загрязнения? И, самое главное, как собираются ликвидировать последствия загрязнения мазутом на галечном пляже?» — спросила Трибрат.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Напомним, что 13 октября в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности из-за риска ЧС после атаки безэкипажных катеров на Aframax Rio. При этом оперштаб отрицает связь «незначительных выбросов» мазута с грузом танкера.



Ранее экологи предупреждали о нефтяном пятне, дрейфующем от Новоросийска в сторону Анапы. Вскоре маслянистые следы действительно нашли у спуска «800 ступеней».