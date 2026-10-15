Туроператоры назвали стоимость отдыха на горнолыжных курортах в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вице-президент Ассоциации туроператоров озвучил цены за 5–6 дней отдыха на горнолыжных курортах Сочи

13 октября вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил ТАСС, что поездка на горнолыжные курорты Сочи в предстоящем сезоне обойдется туристам в среднем в 85–95 тыс. рублей на человека. 

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По словам эксперта, указанная сумма рассчитана на отдых продолжительностью 5–6 дней, она включает проживание, покупку ски-пасса и перелет. При этом в новогодние праздники и первые дни января цены вырастут на 20–25%.

Ромашкин заявил, что отдых в горах Сочи остается выгоднее зарубежных поездок, для которых стоимость авиабилетов в одну сторону может достигать 40–50 тыс. рублей.

Напомним, что в Минтуризма Кубани назвали прошедший летний сезон одним из самых сложных за последние годы. На работе курортов края сказалась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, перебои с топливом и нестабильная ситуация с авиасообщением.

Как писали Юга.ру, в Сухум из России можно будет улететь и зимой. Аэропорт сохранит прямое авиасообщение.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Цены

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Туроператоры назвали стоимость отдыха на горнолыжных курортах в Сочи
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