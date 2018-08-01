Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре и разбил машину за 9 млн рублей

В Краснодаре ночь на 1 августа на улице Ставропольской произошло ДТП, участником которого стал футболист «Краснодара» Федор Смолов

Авария произошла на улице Ставропольской возле Вишняковой около 3:00. Иномарка врезалась в дорожное ограждение.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в краевых оперативных службах, участником ДТП стал автомобиль BMW M5 лимитированной версии First Edition стоимостью около 9 млн рублей и тиражом 400 экземпляров, 20 из которых находятся в России.

По данным газеты, в Краснодаре всего одна такая машина, ее водит девушка форварда «Краснодара» Федора Смолова, но в момент аварии за рулем был футболист.

«Машина вроде бы Смолова, но водителя на месте аварии не было — сбежал. Кто-то из свидетелей ДТП говорил, что видел Смолова, но другие очевидцы этого не подтверждают. То есть Смолова на месте ДТП не задержали, и кто был за рулем, пока не ясно», — рассказал порталу Юга.ру источник, близкий к клубу.

«По факту ДТП с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.