Плакаты уверяют, что 3,9 млн рублей за военный контракт платят только в Краснодаре. Это фейк

Краснодарский край

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  • Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 октября 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 октября 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Краснодарские плакаты о выплатах контрактникам снова вводят в заблуждение

Редакция Юга.ру с июля видит на улицах Краснодара плакаты, где указано, что только в кубанской столице сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 3,9 млн рублей. Такую же сумму местная администрация указывает в пабликах.

Заявление об уникальных условиях не соответствует действительности, так как в ряде российских регионов контрактники могут получить еще больше, в одном — столько же, а в Краснодаре выплаты обещают такие же, как по Краснодарскому краю.

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По данным портала gogov.ru, в Сахе платят столько же, сколько в Краснодаре, — 3,9 млн рублей. В Магаданской области, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах при заключении контракта можно получить 4 млн рублей, в Дагестане и Ханты-Мансийском АО — 4,1 млн рублей, в Ленинградской области — 4,5 млн рублей.

В остальных регионах платят меньше. 

Подобные плакаты в Краснодаре появляются не впервые. В 2025 году Юга.ру уже писали о баннерах с утверждением, что 2,4 и 3 млн рублей платят «только на Кубани». И тогда это тоже не соответствовало реальности.

В Краснодарском крае единовременная выплата контрактникам была введена в апреле 2023 года — тогда она составляла всего 100 тыс. рублей. Позже ее неоднократно повышали: в августе 2024 года подняли до 1,9 млн рублей, в августе 2025-го — до 2,4 млн рублей, в ноябре — до 3 млн рублей.

  • Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 26 июля 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 26 июля 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 октября 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 октября 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 марта 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Плакат с рекламой заключения контракта с ВС РФ, 10 марта 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Как писали Юга.ру, на краснодарских учреждениях разместили соцрекламу о диверсиях и терроре.

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