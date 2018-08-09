Федора Смолова на год лишили прав за ночное ДТП в Краснодаре
Октябрьский районный суд Краснодара 9 августа рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении футболиста сборной России Федора Смолова, устроившего ДТП
Спортсмен не явился на заседание. Его представитель Ирина Гузева объяснила, что Смолов не сможет присутствовать, потому что находится в командировке, передает «Комсомольская правда на Кубани». Гузева также сообщила, что футболист полностью признал свою вину и уже возместил ущерб за повреждение ограждений, который составил 58 тыс. рублей.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской произошло ДТП, участником которого стал футболист «Краснодара» Федор Смолов. Машина вылетела на встречку и повредила несколько секций дорожного ограждения, нанеся городу ущерб на сумму 58,6 тыс. рублей. Спортсмен не стал вызывать полицию и покинул место аварии. Позже он признал свою вину.
Ранее 9 августа стало известно, что Федор Смолов перешел в московский «Локомотив».
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