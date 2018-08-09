Федора Смолова на год лишили прав за ночное ДТП в Краснодаре

Октябрьский районный суд Краснодара 9 августа рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении футболиста сборной России Федора Смолова, устроившего ДТП

Спортсмен не явился на заседание. Его представитель Ирина Гузева объяснила, что Смолов не сможет присутствовать, потому что находится в командировке, передает «Комсомольская правда на Кубани» . Гузева также сообщила, что футболист полностью признал свою вину и уже возместил ущерб за повреждение ограждений, который составил 58 тыс. рублей.

За оставление водителем места ДТП, участником которого стал Федор Смолов, суд лишил его права управлять транспортным средством сроком на год.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской произошло ДТП, участником которого стал футболист «Краснодара» Федор Смолов. Машина вылетела на встречку и повредила несколько секций дорожного ограждения, нанеся городу ущерб на сумму 58,6 тыс. рублей. Спортсмен не стал вызывать полицию и покинул место аварии. Позже он признал свою вину.

Ранее 9 августа стало известно, что Федор Смолов перешел в московский «Локомотив».