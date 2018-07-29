ФК «Краснодар» в первом матче сезона уступил казанскому «Рубину»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 29 июля на выезде проиграл казанскому «Рубину»

Встреча состоялась в рамках 1-го тура чемпионата России на «Казань-Арене».

Счет открыли хозяева на девятой минуте. Отличился Сердар Азмун. Ответный гол на 31-й минуте реализовал Федор Смолов. Однако через семь минут Азмун оформил дубль. Итог игры — 2:1.

Следующий матч горожане проведут 4 августа на выезде с «Уралом».

Как сообщали Юга.ру, ранее махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Уралом» в первом матче сезона-2018/19. ФК «Ростов» в первом матче сезона обыграл «Ахмат».

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