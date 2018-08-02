Смолову грозит лишение прав или 15 суток ареста. Футболист признал вину в ДТП

По данным источников в правоохранительных органах, российский футболист Федор Смолов дал признательные показания и заявил, что готов возместить ущерб

Смолов встретился с полицейскими в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар». Он рассказал, что в момент аварии сам был за рулем автомобиля BMW. Спортсмен плохо себя чувствовал, поэтому потерял управление и врезался в ограду.

В отношении водителя составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Футболисту грозит лишение прав или арест на 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 1 августа на улице Ставропольской нападающий «Краснодара» Федор Смолов устроил ДТП. Он разбил лимитированную BMW M5 за 9 млн рублей и повредил восемь секций дорожного ограждения на 58,6 тыс. рублей.

Авария с участием форварда «Краснодара» попала на видео.