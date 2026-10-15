Пять погибших, четверо из них — подростки. В Краснодаре осудили участницу сети подпольных аптек

В Краснодаре осудили участницу сети подпольных аптек, из-за которых погибли пять человек

В 2020 году двое братьев создали в Краснодарском крае сеть подпольных точек. Там торговали недоброкачественными лекарствами и отпускали препараты без рецептов. Всего насчитывалось не менее 48 аптек и складов — они располагались в Тбилисском, Белореченском, Тихорецком, Лабинском, Кавказском, Выселковском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Павловском, Мостовском, Гулькевичском и Курганинском районах, а также в Армавире и Краснодаре. Помещения арендовали, причем в основном поблизости от школ.

15 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила , что в Краснодаре вынесли приговор Ольге Шевченко, входившей в преступное сообщество. Она продавала препараты, в том числе несовершеннолетним.

Сильнодействующие препараты (габапентин, фенибут и циклопентолат) продавали за наличные и без заводской упаковки. К таблеткам не прилагалась ни инструкция, ни информация о составе и производителе. За все время деятельности участники сообщества незаконно реализовали больше 4,3 млн блистеров лекарств.

От препаратов, которые отпускали в этих аптеках, скончались пять человек. Четверо из них — несовершеннолетние.

В преступную группу входило больше 40 человек. Ольга Шевченко сначала работала продавцом, а затем стала заведующей незаконными аптеками в Краснодаре.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Дела остальных участников сообщества выделили в отдельное производство, многим уже вынесли приговоры. Суда ожидают двое организаторов подпольной сети аптек, третий объявлен в розыск.