В Адыгее прокуратура потребовала закрыть экстрим-парк, где мальчик упал в 50-метровый обрыв

Адыгея

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

После падения мальчика в обрыв в экстрим-парке «Мишоко» прокуратура выявила нарушения

14 октября прокуратура Майкопского района Адыгеи сообщила, что провела проверку в экстрим-парке «Мишоко» после того, как там пострадал шестилетний ребенок. Мальчик из Ставропольского края отдыхал с матерью в горах и сорвался в 50-метровый обрыв. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Как показала проверка, парк расположен на земельном участке, который индивидуальный предприниматель занял самовольно. Кроме того, руководство допускало нарушения трудового, земельного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

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Предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на сумму свыше 120 тыс. рублей. Ведомство также направило в Майкопский районный суд иск с требованием закрыть парк, освободить земельный участок и взыскать плату за его использование.

По факту падения ребенка возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писали Юга.ру, в 2024 году в сочинском Скайпарке 94-летний пенсионер пролетел над пропастью и установил новый рекорд.

Адыгея Дети Происшествия Прокуратура

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