В Адыгее прокуратура потребовала закрыть экстрим-парк, где мальчик упал в 50-метровый обрыв

После падения мальчика в обрыв в экстрим-парке «Мишоко» прокуратура выявила нарушения

14 октября прокуратура Майкопского района Адыгеи сообщила, что провела проверку в экстрим-парке «Мишоко» после того, как там пострадал шестилетний ребенок. Мальчик из Ставропольского края отдыхал с матерью в горах и сорвался в 50-метровый обрыв. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Как показала проверка, парк расположен на земельном участке, который индивидуальный предприниматель занял самовольно. Кроме того, руководство допускало нарушения трудового, земельного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.