В Адыгее прокуратура потребовала закрыть экстрим-парк, где мальчик упал в 50-метровый обрыв
После падения мальчика в обрыв в экстрим-парке «Мишоко» прокуратура выявила нарушения
14 октября прокуратура Майкопского района Адыгеи сообщила, что провела проверку в экстрим-парке «Мишоко» после того, как там пострадал шестилетний ребенок. Мальчик из Ставропольского края отдыхал с матерью в горах и сорвался в 50-метровый обрыв. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.
Как показала проверка, парк расположен на земельном участке, который индивидуальный предприниматель занял самовольно. Кроме того, руководство допускало нарушения трудового, земельного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на сумму свыше 120 тыс. рублей. Ведомство также направило в Майкопский районный суд иск с требованием закрыть парк, освободить земельный участок и взыскать плату за его использование.
По факту падения ребенка возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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