Мамаева задержали по делу о хулиганстве

Краснодарский край, Вся Россия

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Футболиста Павла Маваева задержали после допроса по подозрению в хулиганстве

Мамаев задержан следователем главного следственного управления ГУ МВД по Москве в порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемый в ранее возбужденном уголовном деле о хулиганстве, передает «Интерфакс».

Его задержали на 48 часов и поместили в СИЗО.

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Как сообщали Юга.ру, на полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за драки в московском кафе, где они напали на чиновника Минпромторга.

Ранее сообщалось, что футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои). Еще один пострадавший от их действий — водитель ведущей Первого канала. 

9 октября спортсменов вызвали на допрос. 

Павел Мамаев Хулиганство
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