Мамаева задержали по делу о хулиганстве

Футболиста Павла Маваева задержали после допроса по подозрению в хулиганстве

Его задержали на 48 часов и поместили в СИЗО.

Мамаев задержан следователем главного следственного управления ГУ МВД по Москве в порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемый в ранее возбужденном уголовном деле о хулиганстве, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, на полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за драки в московском кафе, где они напали на чиновника Минпромторга.

Ранее сообщалось, что футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои). Еще один пострадавший от их действий — водитель ведущей Первого канала.

9 октября спортсменов вызвали на допрос.