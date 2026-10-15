Адыгейский госуниверситет записал подкаст об адыгском языке

Героем первой серии «О времени, о языке и о себе» стал доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Адыгеи и первый министр науки и образования республики Батырбий Берсиров.

13 октября пресс-служба Адыгейского государственного университета сообщила о запуске подкаста «Адыгэ псалъ» («Адыгское слово»). Он посвящен адыгскому языку, сохранению и популяризации адыговедения, а гости выпусков — исследователи истории и культуры.

Он рассказал об уникальности и особенностях адыгского языка, сохранении языкового единства при существующих диалектных различиях и традиционном этикете Адыгэ хабзэ. Берсиров вспомнил о работе в университете, затронул проблемы современного образования и сохранения родного языка. Кроме того, профессор рассказал, может ли искусственный интеллект помочь в исследовании адыгского языка.

Посмотреть видеоверсию выпуска можно в аккаунтах университета в «VK Видео» и на Rutube. В пресс-службе не уточнили, сколько всего будет серий подкаста.