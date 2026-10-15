Адыгейский госуниверситет записал подкаст об адыгском языке

Адыгея

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  • Кадр из ролика «О времени, о языке, о себе: разговор с Батырбием Берсировым» © Скриншот видео Адыгейского государственного университета из «ВКонтакте»
    Кадр из ролика «О времени, о языке, о себе: разговор с Батырбием Берсировым» © Скриншот видео Адыгейского государственного университета из «ВКонтакте»

Ученые и студенты АГУ выпустили первый выпуск подкаста «Адыгэ псалъ» о сохранении адыгского языка

13 октября пресс-служба Адыгейского государственного университета сообщила о запуске подкаста «Адыгэ псалъ» («Адыгское слово»). Он посвящен адыгскому языку, сохранению и популяризации адыговедения, а гости выпусков — исследователи истории и культуры. 

Героем первой серии «О времени, о языке и о себе» стал доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Адыгеи и первый министр науки и образования республики Батырбий Берсиров. 

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Он рассказал об уникальности и особенностях адыгского языка, сохранении языкового единства при существующих диалектных различиях и традиционном этикете Адыгэ хабзэ. Берсиров вспомнил о работе в университете, затронул проблемы современного образования и сохранения родного языка. Кроме того, профессор рассказал, может ли искусственный интеллект помочь в исследовании адыгского языка. 

Посмотреть видеоверсию выпуска можно в аккаунтах университета в «VK Видео» и на Rutube. В пресс-службе не уточнили, сколько всего будет серий подкаста. 

Как писали Юга.ру, в марте около 140 жителей Адыгеи приняли участие в «Адыгэ диктанте». 

Адыгейский государственный университет Адыгея адыги (черкесы) Культурное наследие Образование общество

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