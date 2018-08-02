Ущерб от ДТП с автомобилем Смолова оценили в 58,6 тыс. рублей

Власти Краснодара оценили ущерб от аварии с участием автомобиля BMW футболиста Федора Смолова

В результате ДТП было повреждено восемь секций дорожного ограждения. Ущерб, по оценкам специалистов, составил 58,6 тыс. рублей.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что ограждение восстановят за счет денег из бюджета. После того, как виновника аварии установят, ущерб будет взыскан с него, сообщает ТАСС.