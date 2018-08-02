Ущерб от ДТП с автомобилем Смолова оценили в 58,6 тыс. рублей

Краснодарский край

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Власти Краснодара оценили ущерб от аварии с участием автомобиля BMW футболиста Федора Смолова

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В результате ДТП было повреждено восемь секций дорожного ограждения. Ущерб, по оценкам специалистов, составил 58,6 тыс. рублей.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что ограждение восстановят за счет денег из бюджета. После того, как виновника аварии установят, ущерб будет взыскан с него, сообщает ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, 1 августа в соцсетях появилась информация о ДТП, участником которого якобы стал футболист «Краснодара» Федор Смолов. Краснодарские полицейские устанавливают обстоятельства аварии. ДТП с автомобилем Смолова попало на видео.

Аварии ДТП Краснодар Федор Смолов
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Ущерб от ДТП с автомобилем Смолова оценили в 58,6 тыс. рублей
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