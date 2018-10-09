Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию

Правоохранительные органы Москвы отправили подозреваемым в избиении людей футболистам Мамаеву и Кокорину повестки о вызове на допрос

В адрес футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит» направили повестки с вызовом Павла Мамаева и Александра Кокорина на допрос в отдел МВД «Пресненский», сообщает 9 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в случае неявки спортсменов доставят в отделение полиции принудительно.