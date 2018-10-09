Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию

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Правоохранительные органы Москвы отправили подозреваемым в избиении людей футболистам Мамаеву и Кокорину повестки о вызове на допрос

В адрес футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит» направили повестки с вызовом Павла Мамаева и Александра Кокорина на допрос в отдел МВД «Пресненский», сообщает 9 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в случае неявки спортсменов доставят в отделение полиции принудительно. 

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Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев устроили потасовку в столичном кафе. В результате пострадали двое работников Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о побоях. 

Вечером того же дня ФК «Краснодар» заявил, что по факту избиения правоохранительные органы ведут расследование. 

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Позже появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала. По факту избиения завели уголовное дело.

На следующий день ФК «Краснодар» сделал очередное заявление о том, что клуб намерен разорвать контракт с Павлом Мамаевым. 

ФК «Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Александра Кокорина после драк в Москве.

Драки Павел Мамаев ФК «Краснодар» Футбол
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