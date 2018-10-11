Кокорина и Мамаева заподозрили в хулиганстве по предварительному сговору

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Стало известно, какую статью Уголовного кодекса инкриминируют футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

По данным «Коммерсанта», главное следственное управление ГУ МВД по Москве заподозрило футболистов в преступлении по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Футболистов также могут арестовать. Ранее Кокорина неоднократно привлекали к административной ответственности, среди которых было нарушение ПДД.

По предварительным данным, 11 октября следствие обратится с ходатайством об аресте спортсменов в Тверской районный суд. Будет полиция настаивать на домашнем аресте или помещении в СИЗО, пока неизвестно.

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Как сообщали Юга.ру, на полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Спортсменов вызвали на допрос 10 октября, после которого Павла Мамаева задержали на 48 часов.

Павел Мамаев Полиция ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

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