Смолов стал капитаном ФК «Краснодар»

Новым капитаном футбольного клуба «Краснодар» стал нападающий Федор Смолов

Об этом сообщил главный тренер «быков» Мурад Мусаев на пресс-подходе после открытой тренировки команды.

Он также рассказал о новых игроках, которые пополнили команду в межсезонье — Дмитрии Стоцком, сербе Уроше Спайиче и перуанце Кристиане Куэва.

«Стоцкий — лидер "Уфы" в прошлом сезоне, играет на нескольких позициях — на фланге, в середине, достаточно квалифицированный футболист. Куэву вы видели на чемпионате мира. Это игрок, который при необходимости может сыграть на любом из флангов, в его действиях много креатива, он быстрый, техничный, нестандартный. Думаю, он хорошо вольется в нашу игру. Спайич — это атлет. Он хорошо проявил себя на чемпионате Бельгии, в Лиге Европы два года назад, это тоже хороший игрок», — прокомментировал тренер.

Он добавил, что будет следить за игроками «Краснодара-2», и, возможно, задействовать их в матчах основы.

«Для этого и нужна вторая команда. Мы смотрим трансляции, когда есть возможность — приезжаем. Это наше будущее, мы на них рассчитываем», — сказал Мусаев.