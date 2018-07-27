Смолов стал капитаном ФК «Краснодар»
Новым капитаном футбольного клуба «Краснодар» стал нападающий Федор Смолов
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Об этом сообщил главный тренер «быков» Мурад Мусаев на пресс-подходе после открытой тренировки команды.
Он также рассказал о новых игроках, которые пополнили команду в межсезонье — Дмитрии Стоцком, сербе Уроше Спайиче и перуанце Кристиане Куэва.
«Стоцкий — лидер "Уфы" в прошлом сезоне, играет на нескольких позициях — на фланге, в середине, достаточно квалифицированный футболист. Куэву вы видели на чемпионате мира. Это игрок, который при необходимости может сыграть на любом из флангов, в его действиях много креатива, он быстрый, техничный, нестандартный. Думаю, он хорошо вольется в нашу игру. Спайич — это атлет. Он хорошо проявил себя на чемпионате Бельгии, в Лиге Европы два года назад, это тоже хороший игрок», — прокомментировал тренер.
Он добавил, что будет следить за игроками «Краснодара-2», и, возможно, задействовать их в матчах основы.
«Для этого и нужна вторая команда. Мы смотрим трансляции, когда есть возможность — приезжаем. Это наше будущее, мы на них рассчитываем», — сказал Мусаев.
Говоря о подготовке к матчу 1-го тура чемпионата России с «Рубином», Мусаев отметил, что остается открытым вопрос о включении новичков и сборников в состав на первый матч сезона: предстоит проанализировать, как они тренировались на прошедшей неделе, и затем принять решение.
Как сообщали Юга.ру, прежний капитан и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист ушел из команды по истечении сезона-2017/18. После чемпионата мира он перешел в шведский «Хельсенборг» на правах свободного агента.
Напомним, в сезоне-2018/19 «Краснодар» стартует 29 июля выездным матчем с казанским «Рубином». Первую домашнюю игру «быки» проведут в рамках 4-го тура чемпионата России 18 августа, соперником станет московский «Спартак». Кроме того, в этом сезоне «быки» выступят в Лиге Европы.
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