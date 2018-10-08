Уголовное дело возбуждено после драки Кокорина и Мамаева с чиновниками

МВД возбудило уголовное дело по факту драки с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина и чиновника Минпромторга

«‌По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, «между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов».

При этом на видео с места происшествия, которое опубликовал телеграм-канал Mash, видно, что в конфликте участвует больше человек.