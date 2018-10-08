Уголовное дело возбуждено после драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
МВД возбудило уголовное дело по факту драки с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина и чиновника Минпромторга
«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным ведомства, «между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов».
При этом на видео с места происшествия, которое опубликовал телеграм-канал Mash, видно, что в конфликте участвует больше человек.
Как сообщали Юга.ру, ранее Mash писал, что конфликт начался после того, как мужчина сделал компании замечание, так молодые люди шумно себя вели. Персоналу показалось, что они пьяны или находятся под действием наркотиков.
Позже стало известно, что пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Однако в пресс-службе ведомства сообщили о двух пострадавших — Денисе Паке и гендиректоре научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергее Гайсине. Пострадавшие обратились с заявлением об инциденте в полицию.
Напомним, накануне «Краснодар» и «Зенит» в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Павел Мамаев.
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