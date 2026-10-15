Антенны инопланетян или фонтан будущего? В парке «Краснодар» появились большие колонны
В парке «Краснодар» на месте музыкального лабиринта появились высокие черные колонны. В соцсетях предположили, что это может быть
15 октября редактор Юга.ру Мария Журавлева заметила в парке «Краснодар» строительство новой локации на месте музыкального лабиринта — рядом с аллеей Гинкго Билоба.
Объект состоит из десяти черных колонн, высота которых — около 20 метров. Каждая из труб состоит из нескольких равных частей.
В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней:
Стройка еще в процессе — на месте работают специалисты, а ставит колонны подъемный кран. Отметим, что некоторые из труб еще не облицевали — видно только каркас.
Что это за локация и когда она откроется, неизвестно. Однако еще в сентябре в телеграм-канале «Просто Евгений» предположили, что колонны могут быть футуристическим фонтаном — похожий есть в Китае.
«Пока, посмотрев поближе, я увидел кольца на колоннах и трубки, похожие на подачу воды. Сразу возникла ассоциация с Китаем. <...> Уже началась облицовка колонн в цилиндрическую форму. И все больше становится похоже на фонтаны в Чэнду», — отметили в телеграм-канале.
Речь идет о фонтанах «Башни жизни» на крыше торгового центра Чэнду. Это шесть колонн высотой от 26 до 39 метров, напоминающих ростки бамбука. Их поверхность покрыта динамическими LED-экранами, которые показывают стекающую воду, бамбуковые леса и звездное небо. Ночью загорается подсветка, и вся конструкция выглядит как готовящиеся ко взлету космические корабли.
В телеграм-канале «Парк Галицкого» тоже выдвинули эту теорию и отметили, что сейчас конструкция похожа на антенны, которые оставили инопланетяне.
Как писали Юга.ру, в сентябре в парке «Краснодар» напротив стадиона появился новый арт-объект.