Адвокат: Кокорин участвовал только в драке с Денисом Паком, который сам его спровоцировал

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов 11 октября прокомментировал драку с участием футболиста, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак

«Между Кокориным и Денисом Паком 8 октября произошел конфликт, во время которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего он нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал», — цитирует «Интерфакс» адвоката Олега Попова.

По его словам, драку с Кокориным спровоцировал сам Пак, однако после взаимных извинений конфликт был исчерпан. О том, что нападение футболиста было реакцией на оскорбления чиновника, также сказал отчим Кокорина Кирилл Логинов.

Ранее адвокат пострадавшего Геннадий Удудян заявлял, что инцидент в кафе произошел на почве расовой неприязни.

Попов добавил, что считает необоснованной квалификацию действия Кокорина как хулиганство. По его мнению, действия футболиста нужно переквалифицировать в соответствии со ст. 116 УК РФ (Побои).

«Позицию защиты подтверждает опубликованная в интернете видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно. В момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в драке не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора», — сказал адвокат.

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Он добавил, что Кокорин готов понести наказание за свои поступки, поэтому явился в отделение полиции.

Как сообщали Юга.ру, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили дебош в кафетерии Москвы. Позже появилось видео инцидента. После драки в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело. Адвокат пострадавшего подтвердил, что в конфликте участвовали Кокорин и Мамаев, а также еще около десяти человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

На Кокорина и Мамаева 10 октября завели уголовное дело по 213 УК РФ (Хулиганство) из-за драки в кафе. Краснодарский футболист явился на допрос, после чего его задержали на 48 часов и поместили в СИЗО.

Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала. Инцидент попал на видео.

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