«Порой стыдно как минимум три раза в неделю». Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

На ютуб-канале «Толк Эбаут» 7 августа вышло интервью с главой Кубани Вениамином Кондратьевым. Журналист портала Юга.ру посмотрела выпуск и выбрала самые интересные моменты.

«Толк Эбаут» — проект краснодарского агентства INDIVID. Утверждается, что вопросы с гостями заранее не согласовываются. Канал на ютубе был зарегистрирован в марте этого года. Вениамин Кондратьев стал седьмым участником проекта. До губернатора ведущий Вячеслав Волчков пообщался с MC Pupok Викой Пузиковой, создателем проекта «Краснодарская Щука» Эльвиной Абибуллаевой, городскими предпринимателями, главным редактором «Краснодарских известий» Владимиром Вербицким, главным архитектором Краснодара Натальей Машталир (конспект ее интервью можно почитать здесь) и шоуменом Самиром Азаряном.

Выпуск с Вениамином Кондратьевым длится чуть больше часа. Вот, о чем там говорили.

Ест ли губернатор юшечку от салата из помидоров и огурцов

Волчков начал интервью с вопроса Кондратьеву, бывает ли такое, что он ест салат с огурцами, помидорами и подсолнечным маслом, а потом макает хлеб в салатную юшку и ест его. Губернатор сказал, что он так делает, он же тоже человек. После чего рассказал немного о своих родителях.

Интервью Кондратьева Юга.ру: Об учебе в КубГУ, карьере и жизненном кредо

Он рассказал, что когда он родился, его отцу было почти 52 года, а матери 42 года. «Это люди, которые пережили войну, пережили голод. Понятно, что чтобы они какую-то юшечку выбросили, выплеснули в помойное ведро, либо не доели кусочек хлеба… это было недопустимо». Поэтому в детстве Вениамину Кондратьеву не разрешали оставлять кусочек хлеба недоеденным, объясняя это тем, что можно потерять силу.

О сыне Саше

Волчков спросил, переживает ли сын Кондратьева Саша накануне родительского собрания. По словам губернатора, у его сына всегда стоят пятерки, но сам Кондратьев этому особо не радуется. «Я не могу понять, они его пятерки, либо они по положению у него стоят». Глава региона объяснил, что ему важно научить ребенка «быть устойчивым в жизни», а мерить детей оценками в школе он не хочет.

По его словам, когда у него есть возможность, он с семьей по выходным приходит в храм. Раньше Кондратьев приучал сына к тому, что нужно помогать материально нуждающимся в храме. Сейчас сын вырос, сам просит у отца сто рублей и «подходит молча, в ручку ей (бабушке) дает деньги».

Ведущий поинтересовался, сталкивался ли сын Кондратьева с тем, что дети, либо какие-то люди, понимали чей он сын и общались с ним именно из-за этого. По словам Кондратьева, его сын периодически сталкивается с противоположной проблемой: «Как ни странно, многие с ним не общаются, потому что он сын губернатора. Они не согласны, в том числе, и с повесткой власти, считают, что надо по-другому».

Что читает в интернете Кондратьев

Волчков спросил, мониторит ли губернатор самостоятельно городские паблики, вроде «Типичного Краснодара» или «Туподара», или ему «приносят папочку» с выборкой новостей.

По словам Кондратьева, есть информация, которую ему формируют, и «папочку приносят». Сам же губернатор читает новости и статьи в Яндекс.Дзене. По его словам, именно оттуда он узнал про ситуацию с застройкой прибрежной зоны в Анапе, застройкой в Краснодаре, Сочи, Геленджике, а также о других проблемах, которые есть в крае.

О пробках

На работу Кондратьев ездит из Динской в Краснодар на машине. Дорога у него занимает чуть больше часа, но в пробках губернатор периодически стоит. По его словам, проблема с пробками возникает из-за того, что число машин во много раз превышает нормативную проездную способность.

«Одномоментно чтобы у нас были сотни миллиардов рублей, чтобы раз и сделать всю дорогу, конечно нет таких денег. Но даже если мы отремонтируем одномоментно всю дорогу, все равно будут пробки», — объяснил Кондратьев. Чтобы решить проблему, нужно три полосы на трассах, построить автобан, современную магистраль, а также мосты через реки.

Адский трафик — что с ним делать: Главная проблема Краснодара и ее возможные решения

«Кубань как горлышко в бутылке. Через нас все вливается и выливается. Через нас все порты, через нас едут на море. Представьте, какой огромный поток автотранспорта идет через наш край. Огромный поток через горлышко», — пояснил губернатор. Сейчас из дорожного фонда выделяется много денег на поддержание дорог в хорошем состоянии, но на расширение трасс или строительство новых мостов этих средств не хватит.

Причина затопленных улиц в Краснодаре — залповые ливни и бездумная застройка

Волчков напомнил о том, что в Краснодаре в июле прошли сильные ливни, которые затопили улицы, а больше всего пострадал участок возле Вишняковского рынка. Ведущий спросил почему так происходит, и что с этим можно сделать.

Плавающие машины и затопленные улицы: Подборка фото и видео непогоды в Краснодаре

Первая причина затопленных улиц в городе — залповые ливни, заявил губернатор. «Глупо отрицать изменения в погоде. Когда идут залповые дожди, за полчаса выпадает огромное количество воды, которое должно было выпадать в течение месяца, а то и двух». С такими осадками никакая ливневка, даже самая современная, не может справиться, уверен он.

Вторая причина затоплений — «бездумная застройка». «Вместо того, чтобы сделать правильные ливневки, стоки, где-то их вообще не делали, а где-то их настолько заужали в погоне за квадратными метрами, что потом страдают жители».

Эту проблему Кондратьев пытается решить посредством нового генплана города. Но тут тоже могут быть проблемы: «Даже если мы сделаем этот новый генплан, примем новые правила землепользования и застройки, люди потом должны соблюдать все это. У нас много правильных законов, но дело в том, что люди их не соблюдают».

«Провода как сопли тянутся»

Читайте также: Зачем убрали троллейбус с улицы Красной

Губернатор обратил внимание на то, что «у нас по Краснодару провода как сопли тянутся. Они уже настолько накручены на столбах, что уже не понимаешь, где какой провод». Он подчеркнул, что в краевой столице, в идеале, провода должны быть спрятаны в землю. Кондратьев объяснил, что нужно договориться со строительным сектором, чтобы так было. А застройщики не хотят вкладываться в коммунальную инфраструктуру, хотят только заработать. При этом губернатор убежден, что и коммунальная инфраструктура, и ливневки должны строиться не только за счет бюджетов, это должно быть инвестиционное соглашение с застройщиками.

В Краснодаре нет ни одной сотки свободной земли

Губернатор также заговорил про нехватку социальных объектов в краевой столице: «В том году ездил в школу, а там 1 "Я" класс. Стыдно». «Это же проблема, которой не один год, не два, и даже наверное не десять. За пять лет построили около 50 школ, сейчас строится около 18. Но это капля в море».

Читайте также: В Краснодаре школы и детские сады продолжали строить во время карантина

Кондратьев заявил, что благодарен мэру Краснодара Евгению Первышову, что тот выделяет из бюджета средства на покупку участка под школу больше, чем стоит сама школа, потому что это единственное решение проблемы. В городе, по словам губернатора, нет ни одной сотки свободной земли. Кондратьев раскритиковал действия предыдущих властей — в микрорайонах не резервировали участки под соцобъекты, теперь же земли находятся в частной собственности, и их владельцы могут назвать любую цену при продаже. В судебном же порядке, по закону, власти не могут изъять земли под соцобъекты, можно только под дороги.

В проблеме нехватки воды в Геледжике виноваты сами люди

Ведущий спросил, почему в Геленджике регулярно отключают воду и напомнил, что недавно недовольные граждане даже собрались на митинг. Он поинтересовался, как решается вопрос с нехваткой воды на курорте. Кондратьев объяснил, что за последние 10-15 лет Геленджик в три раза увеличился по количеству потребителей воды, город активно застраивался. «А где были активные жители, которые сегодня активные? Почему они не препятствовали застройке, понимая, что им даже тогда уже не хватало воды?».

Читайте также: Водопровод Геленджика собираются полностью реконструировать за 4 года

При этом, даже если будет полностью заменен Троицкий групповой водопровод (который обеспечивает водой, в том числе, и Геленджик), воды все равно не хватит, хотя в 2000-2005 годы он полностью обеспечивал курорт водой, отметил Кондратьев. Губернатор объяснил, что занял свой пост в 2015 году, а застройка продолжалась в Геленджике еще три года, потому что разрешения на это были выданы до того, как он вступил в должность. Кондратьев похвалил нынешнего мэра Алексея Богодистова, что за последние два года в Геленджике не выдано ни одно разрешение на строительство.

Чтобы решить проблему с водой в Геленджике, там должна появиться своя скважина. Это обойдется примерно в 8 млрд рублей. Проект получил поддержку министра строительства России, но надо минимум 2-3 года, чтобы воплотить его в жизнь. При этом важно не ошибиться, пробурить скважину там, где есть вода, «а Геленджик — это горы, попробуй там найти воду», заявил Кондратьев.

Волчков спросил у Кондратьева, почему люди должны были протестовать против застройки Геленджика, а не чиновникам следовало задуматься и прекратить строительство. В ответ на это губернатор вспомнил фразу, что «каждый народ имеет такое правительство, которое он заслуживает». По его мнению, местные жители должны были выйти и сказать, что им такая застройка не нужна.

Почему у нас побережья такое, что «без слез не взглянешь»

Губернатор признал, что на Кубани нет пляжей уровня мировых курортов и недостаточно высокий уровень сервиса. По его словам, причин на это несколько.

В первую очередь, потому что в регионе курортный сезон длится максимум три месяца, а этого недостаточно для окупаемости инвестпроекта по строительству санатория или отеля «как в Турции». Также на Кубани отсутствуют настоящие песочные пляжи, «которые манят», есть проблема с нехваткой электричества.

Читайте также: Интервью с владельцем гостиницы в Геленджике

Губернатор обратил внимание на то, что строительный сектор, который зашел на побережье, «настолько взвинтил цены на побережье за сотку», что отельеры не могут конкурировать с застройщиками. При этом отель окупается дольше, чем многоэтажка. Сервис же плохой, потому что пока официант научится держать поднос, курортный сезон закончится, уверен Кондратьев.

Закроют ли Кубань на карантин с 20 сентября

Ведущий пошутил, что сейчас у каждого второго есть «знакомый в администрации», который присылает информацию о том, что в сентябре начнется вторая волна коронавируса, «и всех закроют». Губернатор признал, что «ситуация сейчас развивается, может быть, не так как нам хотелось бы»: в регионе растет число больных коронавирусом, а осенью традиционно начнется волна гриппа. Наложение же гриппа на коронавирус может дать непонятный эффект, заявил глава региона.

Кондратьев признался, что плохо спал в ночь, когда принимал решение о введении каратина, он понимал, что люди обидятся, но его простят, когда поймут, что это было сделано, чтобы сохранить здоровье и жизни граждан. «Но никогда не простят, если своих близких понесут на кладбище».

По его словам, сейчас у него такой же подход — если он почувствует, что ситуация неуправляемая, он примет решение опять ввести карантин на Кубани.

«Не боимся коронавируса»

При этом Кондратьев подчеркнул, что не видит сейчас особых причин для переживаний. По его словам, за время пандемии врачи научились уже по симптоматике определять, на какой стадии находится больной и как его лечить. «Даже 117 человек, даже 150, 200, 300, даже тысяча. Мы сегодня готовы к тому, чтобы принимать больных коронавирусом. Не боимся коронавируса», — заявил губернатор.

Он отметил, что сейчас врачи стали реже применять ИВЛ при лечении пациентов с COVID-19: «Мы сегодня уже даже на ИВЛ не переходим, потому что врачи уверены в себе, что не понадобится. А вспомните апрель. Всех, кто приезжал (больной с коронавирусом в больницы), практически всех на ИВЛ, потому что не знали, что такое коронавирус, как он себя поведет». Губернатор заключил, что «сегодня мы поуверенней, сегодня мы посмелей» — в регионе смогли разобраться, что это за вирус, где «даже в одном названии уже угроза — КОРОНАвирус, вирус вирусов!».

О ситуации с мусорным полигоном в Белореченске

О проблеме с мусорным полигоном в Белореченске губернатор также узнал из Яндекс.Дзена. «То, что запах был — 100%, что проблема была 100%, но и то, что она сегодня решается, это тоже 100%».

Материал Юга.ру: Что происходило на мусорном полигоне в Белореченске

По словам Кондратьева, сейчас там активно работает инвестор. При этом первичная переработка мусора будет происходить в Сочи, а в Белореченск поедет уже очищенный груз, сухой мусор. «Уже не пахнет и пахнуть никогда не будет».

О переработке мусора и мусорной реформе

По мнению Кондратьева, нет идеальных способов мусоропереработки, все равно придется «что-то захоранивать». Сжигать мусор тоже нельзя, против этого выступают экологи, так как сжигание отходов приведет к выбросу в воздух «не совсем хороших газов».

Читайте также: Власти Кубани обязали операторов по вывозу мусора построить пять заводов по сортировке и переработке отходов

Поэтому власти Кубани решили идти по пути мусоропереработки. При таком подходе на полигонах будут «захоранивать» только 50% отходов, заявил Кондратьев. Заводы же региональные мусорные операторы обязаны будут построить, так как это прописывается в договорах. «Если мусорный оператор не будет строить мусороперерабатывающий завод, он мне как оператор не нужен».

«Мозговой инкубатор»

Ведущий спросил, какой губернатору хотелось бы видеть Кубань в 2030 году. Тот ответил, что «сытой и образованной». По словам Кондратьева, в первую очередь важно уделять внимание образованию. Он напомнил, что в 2021 году власти планируют открыть школу-интернат для одаренных детей «Поколение». Преподавателей туда будут набирать со всей страны. «Это будет мозговой инкубатор, селекционная станция, которая потом и обеспечит прорыв Кубани».

Какую проблему хотелось бы решить по щелчку пальцев

Волчков задал вопрос, что если бы у губернатора была суперспособность решить одну проблему края по щелчку пальцев, то что бы он выбрал. После раздумий тот ответил, что в регионе большие проблемы с электричеством, «мы очень энергодефицитный регион», и он хотел бы решить именно эту проблему. Кондратьев признался, что сейчас из-за нехватки электричества в крае «практически на миллиарды рублей зависли инвестиционные проекты».

Когда Кондратьеву было последний раз стыдно

По словам губернатора, ему становится стыдно, когда он на совещании дает какие-то поручения, которые не исполняются, либо что-то обещает жителям, что остается не выполненным. Он заявил, что жители помнят о том, что власти пообещали решить проблему и не решили, и говорят «ну, болтуны...». Кондратьеву же всегда стыдно, когда «власть становится болтунами». Иногда губернатор испытывает чувство стыда «как минимум три раза в неделю».

«Какие люди во власти, такая и власть»

Кондратьев также рассказал ведущему, что понял, из чего состоит жизнь: «Наша жизнь, задумайтесь, состоит из событий и людей. С утра до вечера. События и люди. И вот люди... Я назвал это вторым составляющим, а это первое. Знаете, почему первое? Потому что люди, которые нас окружают, они создают события в нашей жизни. И какие вокруг нас люди, такие и события. Какие люди в нашей семье, такая и наша жизнь. Какие люди в районе, такой и район. Какие люди в крае, такое и край. Какие люди во власти, такая и власть, такой и результат».

О команде Кондратьева: Кто все эти люди