26 ноября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила , что из-за сложных погодных условий в аэропортах Москвы возможны корректировки, переносы или отмены. Изменения могут коснуться не только столичных рейсов, но и других направлений, поэтому пассажиров просят заранее проверять статус своего перелета перед выездом.

Кроме того, минувшей ночью, с 1:34 до 7:14, в Краснодаре действовала угроза атаки беспилотников — на этот период аэропорт временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов.



По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются девять рейсов (в том числе три московских), на прилет — десять (четыре из них — из Москвы). Время ожидания по некоторым направлениям доходит до шести часов.