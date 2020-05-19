В минздраве Кубани рассказали, сколько аппаратов ИВЛ установлено в ковид-госпиталях региона

В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали порталу Юга.ру, сколько аппаратов ИВЛ к середине мая доступно в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом

Напомним, 9 мая в Москве в больнице имени Спасокукоцкого в корпусе, перепрофилированном для лечения коронавируса, начался пожар из-за неиправности аппарата ИВЛ. Из здания эвакурировали 300 больных, но одну пациентку спасти не удалось. 12 мая зарегорелся аппарат ИВЛ в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также были развернуты койки для лечения больных с COVID-19. Там погибли пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

На следующий день Росдравнадзор сообщил , что в стране приостановлено использование аппаратов «Авента-М», которые были произведены после 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе. В сообщении на сайте подтвердили, что именно эти аппараты использовались в больницах, где произошел пожар. Также от использования аппаратов, сделанных на этом заводе, отказались в Ленинградской области и в Севастополе .

Портал Юга.ру 12 мая отправил запрос в министерство здравоохранения Кубани, чтобы узнать, какие модели аппаратов ИВЛ используются в медицинских организациях региона, где принимают пациентов с коронавирусом. В ведомстве ответили, что по состоянию на 14 мая в крае 527 таких аппаратов, все они в исправном состоянии. Также в ведомстве указали, что регион уже заключил контракт закупку 34 аппаратов ИВЛ зарубежного производства.

На вопрос, какой марки аппараты ИВЛ установлены в клиниках и где они были произведены, в минздраве не ответили. Там сослались на то, что вся информация о продукции, закупаемой министерством, размещена на официальном сайте госзакупок.