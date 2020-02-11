Белореченск — не помойка. Что происходит на мусорном полигоне и чем недовольны жители

Жители Белореченска жалуются на ухудшение здоровья, губернатор проводит выездные совещания. Что происходит на полигоне ТКО, куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, и действительно ли в Белореченске экологическая катастрофа, разбирались журналисты Юга.ру. Откуда привозят мусор на полигон в Белореченске Первый в Белореченске мусорный полигон начал работать в 1974 году. Его мощностей вполне хватало для горожан и жителей ближайших населенных пунктов. В конце 2012 года к предстоящей Олимпиаде начал готовиться Сочи, в связи с чем отходы из него стали возить за 300 км — в Белореченск. Не рассчитанный на такую загрузку полигон начал резко наполняться, а место на нем — заканчиваться. Уже тогда местные жители принялись жаловаться на невыносимый запах и несоответствующие закону условия хранения. В 2013 году недалеко от первого полигона начали строить второй. Официально его открыли только в 2017-м. По заверениям властей, на нем были предусмотрены все современные технологии для экологически безопасного захоранивания отходов. Как утверждают местные активисты, сочинские отходы продолжали привозить в Белореченский район и все эти четыре года, с 2013-го по 2017-й.

Собственником полигона ТКО является администрация Краснодарского края, а эксплуатантом стал региональный оператор АО «Крайжилкомресурс». Сегодня отходы на него привозят из пяти муниципалитетов Краснодарского края: Сочи, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Апшеронского и, собственно, Белореченского районов. Что не так с мусором? Местные жители все это время продолжают жаловаться на неприятный запах и заявляют о появившихся проблемах со здоровьем. В конце 2019 года они стали бить тревогу, что запах стал сильнее, чем прежде. В ноябре активисты вместе с экологами и депутатами создали рабочую группу, которая начала инспектировать полигон и проверять условия хранения отходов. Они обнаружили, что отходы на объект привозят неотсортированными — с органическими остатками, строительным мусором и мертвыми животными, а имеющаяся на объекте сортировочная лента занимается только мусором из Белореченского и Апшеронского районов (и то не всегда). В итоге содержимое полигона хранится не так, как положено по закону — в брикетах, спрессованным и пересыпанным грунтом, а в форме открытой разлагающейся свалки. Кроме того, рабочая группа не обнаружила на территории дезинфицирующей ямы для машин, труб для отвода образующегося там биогаза и системы пожаротушения.

В декабре общественники начали сбор подписей с требованием провести полный аудит нарушений, которые имеются на полигоне, а если их невозможно оперативно устранить — закрыть объект. Обращение набрало около 4 тыс. подписей, документ с ними отправили в краевую прокуратуру, главе Белореченского района Александру Шаповалову и в министерство природных ресурсов края.

Журналисты Юга.ру отправились в Белореченск, чтобы побывать на полигоне и пообщаться с жителями райцентра и ближайших к полигону поселков. Полигон имеет только один официальный подъезд — с западной стороны. По пути к нему в лесополосе виднеются пакеты, прибитые ветром и временем к земле. С трех других сторон объект окружает разбитая сельская дорога — в дождь, который шел, когда мы сюда приехали, по ней точно не добраться. От посторонних глаз полигон закрыт двухметровым металлическим забором, а то, что нас интересует, находится с противоположной, восточной, стороны.

Около входа стоят три тонара, то ли ожидающие разгрузки, то ли ее прошедшие, внутри — небольшая площадка с еще несколькими машинами. Туда нам не пройти, поскольку на объекте действует пропускной режим. Поэтому к огромным мусорным кучам, на которые давно жалуются жители Белореченска, идем через поле и 1,5-метровый ров.

На заасфальтированной дороге запаха нет, но при приближении в воздухе все отчетливее ощущается смесь скисших фруктов, залежавшихся вещей и в особенности — чеснока. Позже местные жители скажут, что сейчас запах стоит на месте из-за дождя и штиля. В другие же дни, по их словам, пробивающиеся «из свалки» вещества разносит на километры от полигона.

МТФ-1 Поселок МТФ-1 находится в 1,3 км от полигона, сразу за ним проходит река Псенафа. Раньше на этом месте был колхоз имени Ленина, сейчас населенный пункт состоит из фермы, одной улицы и ряда домов вдоль разбитой дороги. По словам местных жителей, в поселке живут около 25 семей.

Первым в МТФ-1 мы замечаем мужчину, проехавшего по единственной улице на машине. Это Нурбий, он не живет в поселке, но содержит в нем ферму. — Если ветер идет оттуда, запах вообще невозможный, — отмечает Нурбий, показывая рукой в сторону полигона. — Нам говорили, что мусор сортируется, но там ничего не сортируется, из Сочи привозят все как есть. Это обыкновенная свалка. Проблем со здоровьем пока нет, но кто знает, что будет дальше.

Валентина Константиновна жительница МТФ-1

— Вот когда такая погода — еще ничего, — рассказывает жительница поселка Валентина Константиновна, указывая на лужи. — Но как только ветерок, тут дышать нечем. У меня астма, я вообще задыхаюсь. У меня муж умер, у него онкология была. Вот пока не было свалки, такого запаха не было. А так уже года три вонища. Сейчас очень часто начали возить, ночью смотришь — машины постоянно едут туда. Власти нам сказали: свалку закрывать не будем, просто будем засыпать. А засыпать не имеет смысла, особенно когда ветер. Знаете, запах такой, как будто из туалета все взять и понюхать, вот такой запах. У меня правнук уехал, не выдержал, потому что у них маленький ребенок постоянно болеет. И у внучки три ребенка, тоже постоянно лежат. И они возят ведь в основном ночью, не днем. Как только вечер начинается, сразу начинают возить, машины одна за другой.

Из обращения жителей Белореченска к главе Белореченского района Шаповалову Александру Николаевичу, в прокуратуру и министерство природных ресурсов, созданного 13 декабря 2019 года:



«Утилизация мусора проводится с нарушениями норм и правил, установленных при проектировании и сдаче в эксплуатацию полигона по сортировке и утилизации ТБО. При складировании несортированного и непрессованного мусора, при воздействии кислорода образуется биогаз, который не используется, так как отсутствуют специальные трубы для его отвода. Также образуется опасный газ метан, который создает опасность взрыва в солнечную погоду. При разложении опасное для жизни и здоровья людей зловоние "розой ветров" разносится по всему району. Работники школ, детских садов не могут проветривать помещения, где находятся дети, из-за невыносимого запаха, доносящегося с полигона».

Кристина жительница МТФ-1

— Знаете, в чем проблема? Мусор, что не вывозят на ту свалку [имеется в виду полигон — Юга.ру], привозят нам сюда, — делится живущая тут Кристина. — Там около DNS в Белореченске сносили какие-то дома, им, видимо, дорого это все привозить на полигон, вот сюда и привозят [в МТФ-1]. Я это все снимала, отправляла и жаловалась. Ноль реакции. У меня трое детей, и они все лежат с кишечной инфекцией. Я сама только первый день с кровати встала, вот к вам вышла.

Из обращения жителей Белореченска:



«Мусор от граждан, проживающих в Белореченском районе, в частном порядке принимать руководство полигона запретило, даже за плату. Граждане, желающие вывезти и сдать мусор на специализированный полигон, лишены возможности это сделать, по этой причине появляются несанкционированные свалки, в том числе по дороге на полигон».



Кроме того, 15 января портал Юга.ру отправил запрос в администрацию края с просьбой разъяснить, какие именно нарушения нашли специалисты на полигоне, производились ли замеры состава воздуха, почвы и каковы их итоги. В администрации ответили, что за мониторинг состояния воздуха, почв и подземных вод отвечают следующие организации: «Волопас», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», ООО фирма «Новая экологическая компания».



После этого в администрации добавили, что на полигоне «были выявлены превышения показателей по сероводороду и метилмеркаптану» [ядовитый газ с запахом гнилой капусты — Юга.ру].



На вопрос о том, какие конкретные нарушения были найдены на полигоне, ответа не последовало.

Кристина отмечает, что в случае, когда ветер дует с полигона, он прибивает мусор к домам поселка: — И куда можно детей вывести, если везде воняет? Последний год так особенно сильно.

Валентина жительница МТФ-1

— Моему сыну 15 лет было, когда началась онкология, сейчас ему 19. Это же от свалки, а от чего еще? Здесь вообще дышать нечем, — заключает еще одна местная жительница Валентина. — Кишечная инфекция у нас постоянно неизвестно почему появляется, понимаете? У меня, например, дочка, тоже в школу сегодня не пошла, вчера весь вечер рвала, диарея. Сейчас лежит дома.

12 декабря рабочая группа впервые отправилась на полигон с инспекцией. Одна из местных активисток, Елена Фисенко, зашла на объект без противогаза. Женщине резко стало плохо, после чего ей вызвали скорую. Врачи диагностировали «токсическое действие неизвестных веществ».

В это время женщины смотрят на дорогу и замечают, что за 40 минут общения по ней проехала шестая машина с мусором. — И это они маленькие, видите, а есть еще тонары, — говорит Светлана, еще одна жительница поселка. По словам Валентины, всего за день на полигон приезжают не менее 30 большегрузов. Кристина добавляет, что местные боятся жаловаться на проблемы, связанные с мусором, потому что считают, что «к ним придут»: — Кто работает, кто детей отправляет учиться, места не хотят терять.

23 января 2020 года, после того как о проблеме стали говорить общественники, в Белореченск на совещание с местными чиновниками и на встречу с жителями приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что полигон представляет собой «гору мусора, которая наспех пересыпана», и сообщил, что вторую очередь полигона на 13 га не возведут без согласования с белореченцами и экологами.



24 января стало известно о том, что гендиректора эксплуатирующего полигон «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота уволили.

— Что интересно: когда к нам приезжают власти, они видят наши дрова и заявляют, что это мусор и что его не положено так держать, говорят убрать. А вот это говно из Сочи положено, значит? — уточняет Валентина, показывая на бугор, за которым находится полигон.

Она добавляет, что после появления полигона в округе резко испортилось качество воды: — Понимаете, свалку когда поставили, на Степной начали бежать крысы, в водосточной трубе дохли. Теперь в школу детям надо свою воду возить [они ездят в школу соседнего поселка Степного — Юга.ру], потому что та [в школе] заражена. Но это ладно, но руки как мыть? Ребенок же не будет с собой «Мирамистин» брать и каждый раз протирать. У меня второй сын ослеп на один глаз, в Краснодаре сказали, что это инфекция. Это же от школьной воды все. Валентина отмечает, что качество воды в их домах не сильно отличается от школьной: — Чтобы как-то справляться, копаем колодцы еще глубже, кипятим.

29 января 2020 года белореченские активисты поехали в Краснодар на встречу с вице-губернатором Андреем Алексеенко, курирующим вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС. Как отмечает участница встречи Елена Фисенко, на встрече общественникам предложили выбрать землю под перенос второй очереди полигона. Между тем очевидно, что никто из других жителей Краснодарского края не захочет иметь около себя полигон, считает активистка.

Степной Еще один небольшой поселок, Степной, находится в 4 км на северо-востоке от полигона. Между ним и полигоном проходит балка Круглик и балка Глубокая (небольшая пересыхающая река). По словам наших собеседниц, в поселковой школе учатся 100-150 детей, в местный детский сад ходят около 70 детей. Всего здесь живут 1 тыс. человек.

Как отмечает директор местной школы, запах в школе ощущается каждый день: — Это еще удивительно, честно сказать, что вы не попали сегодня на этот запах.

Жительница Степного Татьяна добавляет, что местные живут «уже шесть лет, как на вулкане, потому что везде все загазовано». Женщина подчеркивает, что на полигоне физически не успевают рассортировать мусор, и особенно сочинский, а только «припудривают» отходы грунтом. По ее словам, когда в Белореченске появилась рабочая группа из местных активистов, мусор на полигоне начали засыпать чуть более активно.

Накануне приезда губернатора в Белореченск министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко, согласно релизу краевой администрации, отчитался о том, что технические нарушения на полигоне уже устранили. Речь шла о «несвоевременно пересыпаемом грунте» и «несоблюдении технологий сортировки мусора». Между тем, в релизе не было сказано о том, какими изначально отходы попадают на полигон.



Во время совещания главы Кубани по поводу полигона 23 января Зименко снова отметил, что «весь технологический процесс на полигоне контролируется», а «также усилен контроль за сортировкой мусора и за мониторингом воздуха» .



Между тем Южное межрегиональное управление Росприроднадзора с 24 по 31 января провело внеплановую проверку полигона. Согласно ответу на обращение (документ имеется в распоряжении Юга.ру), на объекте «были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства [...], ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 8.2, ч. 4 ст. 8.13, ч. 2 ст. 8.21 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ».



А в ответе на запрос Юга.ру кубанская администрация уточнила, что «Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух № В48 от 24.01.2018».

Татьяна добавляет, что в последнее время местные жители начали активно продавать свои дома: — Знаете, как бывает: риелторы привозят [покупателей]. Им нравится дом, начинают оформлять покупку. Месяц, два — и они понимают, куда попали. У нас по улице Школьной, можно сказать, пять домов подряд продаются. Два из них уже перепродаются — это как раз те, что с севера приехали и купили.

Люди особенно недовольны тем, что на полигон привозят отходы из Сочи. Привозить мусор из Сочи начали в октябре 2012 года в связи с подготовкой города к Олимпиаде и системой «ноль отходов», призванной уменьшить количество мусора перед международным мероприятием. Согласно схеме, отходы должны были проходить этап сортировки, чтобы затем попадать на полигон очищенными — то есть без вредных веществ и разлагающегося органического сырья, — а также спрессованными и в брикетах. Однако местные жители настаивают на том, что мусор из Сочи попадает к ним не таким. Примечательно, что в 2012 году мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщал, что «все отходы из города Сочи вывозятся за пределы курорта и утилизируются в малолюдных степных районах» . В конце того же года тогдашний глава Белореченского района Иван Имгрунт назвал сочинский мусор «уникальной возможностью» и отметил, что благодаря этому местные жители будут меньше платить за вывоз своего мусора. Также он уточнил, что району «выделяют деньги из федерального бюджета» как на строительство полигона, так и на строительство мусороперерабатывающего завода. На начало 2020 года такого завода в районе нет. В ответе на запрос портала Юга.ру администрация края сообщила, что «изначально отходы из города Сочи предполагалось направлять на полигон брикетами, изолированными пленкой». Однако в апреле 2015-го сочинское предприятие ООО «ТСМ» обанкротилось, из-за чего «прекратилось брикетирование неутильной части ТКО», а «соответствующее оборудование было демонтировано». Сейчас в Сочи, отметили в пресс-службе, отсутствуют объекты сортировки и брикетирования отходов.



По словам активистки Фисенко, на встрече с рабочей группой 29 января вице-губернатор Алексеенко подчеркивал, что белореченцам не стоит жаловаться на «олимпийский» мусор, так как он есть везде. Местным жителям особенно повезло, заметил вице-губернатор, так как в их случае полигон с мусором из Сочи будет проходить рекультивацию [восстановление участка после закрытия полигона для дальнейшей хозяйственной эксплуатации — Юга.ру].

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Татьяна отмечает, что «местная молодежь настолько от этого устала, что уже собирается перекрывать дорогу, чтобы их заметили крупные СМИ и власти». По ее словам, в этом нет смысла, так как тогда молодых людей «накажут». Она считает, что решать проблему надо другими путями.

Белореченск Один из таких путей организовали сами белореченцы. Местный житель Иван рассказывает, что недавно общественники города заказали флаеры с хештегом #Белореченскнепомойка и наклейки для машин у местной типографии — чтобы агитировать людей включаться в борьбу с полигоном и активнее жаловаться в случае появления запахов.

— Вчера обошел 65 подъездов, это около 15 домов. За день до этого еще около 7-8 домов обклеил, — рассказывает Иван, показывая на карте в телефоне дома, на стенах которых появились памятки с номерами телефонов местной службы ГО и ЧС.

Типография частично спонсировала печать агитирующей продукции. Журналистам Юга.ру прокомментировали, что по возможности стараются помогать местным активистам: «Проблема ведь общая, касается всех».

Каждый день, с 14 по 22 января, вплоть до приезда губернатора в Белореченск, Иван проводил одиночный пикет около администрации города.

Кроме того, он создал петицию о закрытии мусорных полигонов в крае на портале «Российских общественных инициатив». В отличие от обращений на другом известном портале, подписи на РОИ имеют юридический вес, так как для их активации необходимы паспортные данные.

Иван отмечает, что на полигоне установлены камеры, чтобы каждый желающий смог промониторить ситуацию на объекте. Однако воспользоваться ими можно, только установив специальный плагин. Из-за этого у людей нет точной информации о том, сколько именно тонаров сгружают мусор на полигоне. Некоторые очевидцы говорили Ивану, что основной поток тонаров идет ночью — когда никто не видит. По его словам, неприятный запах ощущается даже на противоположной стороне города — на улице Интернациональной, где находится детский сад его дочери. Валентина, супруга Ивана, вслед за ним рассказывает о том, что ребенок наблюдается у майкопского онколога: — У нее [дочери] диагностировали вирусную папиллому. Как она у нее появилась? Ни у меня, ни у супруга ее нет. У детей в садике тоже нет, они здоровы. Откуда тогда такая болезнь? Ответ: экология.

Сам Иван не считает, что все болезни местных жителей из-за полигона: — Однако чиновники не дают нам доказательств обратного, они просто вторят: «Это не от свалки». [В то время как] экологи говорят нам о том, что там [на полигоне] целые фильтратные озера [крайне токсичная жидкость, которую выделяет мусор — Юга.ру]. А они [власти] утверждают, что нарушений нет.

Загрязнение воздуха в городах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список основных факторов риска появления онкологических заболеваний.

Людмила Васильевна

После разговора с Иваном мы идем к многоэтажкам, на которых он расклеил памятки о полигоне. Там встречаем Людмилу Васильевну, еще одну жительницу Белореченска. Она рассказывает о том, что никогда не ощущала в городе запаха свалочных газов: — Что вы? У нас есть полигон около города? Какой ужас. А мы вот так сидим и не замечаем эти кошмары.