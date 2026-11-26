Власти Краснодара рекомендовали грузовикам передвигаться по городу только ночью
Мэрия Краснодара рекомендовала перевести грузовые перевозки по городу на ночное время, чтобы разгрузить дороги перед Новым годом
25 ноября администрация Краснодара опубликовала постановление об организации дорожного движения в преддверии Нового 2027 года. Согласно документу, грузовому транспорту предлагают перейти на ночной режим работы.
Ограничение носит рекомендательный характер и будет действовать с 14 по 31 декабря.
В мэрии обратились к руководству торговых центров, строительных компаний, складов и предприятий с просьбой перевести перевозки на период с 22:00 до 6:00.
Ожидается, что это поможет разгрузить улицы и увеличить их пропускную способность перед праздниками.
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