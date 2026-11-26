Мэрия Краснодара рекомендовала перевести грузовые перевозки по городу на ночное время, чтобы разгрузить дороги перед Новым годом

25 ноября администрация Краснодара опубликовала постановление об организации дорожного движения в преддверии Нового 2027 года. Согласно документу, грузовому транспорту предлагают перейти на ночной режим работы. Ограничение носит рекомендательный характер и будет действовать с 14 по 31 декабря .

В мэрии обратились к руководству торговых центров, строительных компаний, складов и предприятий с просьбой перевести перевозки на период с 22:00 до 6:00.

Ожидается, что это поможет разгрузить улицы и увеличить их пропускную способность перед праздниками.