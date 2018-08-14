Адский трафик — что с ним делать? Главная проблема Краснодара и ее возможные решения

По данным мэрии Краснодара, сейчас в городе проживает 1 млн 300 тыс. человек, а по количеству автомобилей на душу населения столица края занимает первое место в стране — тут только официально зарегистрировано более 400 тыс. транспортных средств. Еще 150 тыс. авто сюда ежедневно въезжают и выезжают. Эти цифры стремительно растут, при этом по советским нормативам автомобильные сети городов-миллионников (к ним Краснодар в то время еще не относился) строились из расчета до 180 авто на 1000 жителей. Город занимает топовые места не только в рейтингах лучших в России мест для жизни и бизнеса, но и в тех, что ставят его на высокие позиции по количеству пробок. Среди городов всего мира Краснодар — на 21-м месте, специалисты подсчитали, что жители кубанской столицы в год проводят в пробках почти 2,5 дня. Юга.ру попытались разобраться, грозит ли горожанам светлое будущее без пробок, и понять, как оптимизировать свои передвижения по городу в текущих условиях.

Новые связи Основная причина перегрузки городских улиц не столько в большом количестве машин, сколько в том, что разные части Краснодара соединяет только две дорожные артерии, проходящие через центральную часть города, — улицы Северная и Ставропольская. Виной тому — пронизывающая город железная дорога , по которой в сторону портов на побережье идет основная часть грузовых составов. Это делает бесполезным строительство новых переездов: по данным РЖД, даже если бы их построили, они были бы перекрыты 70% времени в сутках из-за интенсивного движения составов.

Однако к концу 2018 года обещают завершить строительство Краснодарского железнодорожного обхода, после чего грузовые поезда пойдут не через город. После этого при поддержке РЖД могут появиться три новых переезда — в районе перекрестка Ростовского шоссе и улицы Солнечной с выходом на улицу Стахановскую (это позволит связать Фестивальный мкр-н и район улицы Шоссе Нефтяников с Московским мкр-ном и улицей 1 Мая); связывающий улицу Тихорецкую с Новороссийской и Восточно-Кругликовской (это создаст прямой путь от района улицы Селезнева и КМР в Восточно-Кругликовский мкр-н) и связывающий Шевченко через Новороссийскую с улицей Володарского (это напрямую свяжет центр и район улицы Ставропольской). О сроках строительства говорить рано — пока идет проработка вариантов, после этого ОАО «РЖД» должно будет выдать техусловия, затем начнется проектная подготовка и определение финансирования и сроков реализации.

Трамвай, метро или канатка? Власти Краснодара признают, что не могут угнаться за ростом количества автомобилей, и большие надежды возлагают на развитие и усовершенствование системы общественного транспорта. Оптимизируются автобусные маршруты, рассматривается строительство четырех новых трамвайных линий — по улице Московской до ул. им. Петра Метальникова, в Восточно-Кругликовском микрорайоне, с улицы Ставропольской в район Гидростроя и небольшой участок в сторону аэропорта. Кстати, последний раз новая трамвайная ветка в Краснодаре появилась в 1999 году.

В прошлом году стратегический совет при главе города предложил создать в Краснодаре систему канатного метро. Проектом заинтересовались строительные компании, которые рассматриваются в качестве возможных инвесторов. Власти города даже привлекли к обсуждению подвесного метро австрийскую фирму Doppelmayr — ведущую компанию по строительству канатных дорог. Проект стоимостью 11 млрд рублей с окупаемостью в 14 лет представили на Российском инвестиционном форуме в Сочи, но инвестор пока не нашелся. По предварительным подсчетам, первая очередь метро может быть построена в течение четырех лет. Точный план канатного метро будет разработан до конца года. Также известен разработанный общественниками проект «НАЗЕМКА» (наземного метро Краснодарской агломерации). Им занимается рабочая группа РЖД. Электричками планируется соединить Краснодар с рядом пригородов, избавив их жителей от необходимости приезжать в город на своих автомобилях. Предполагается использовать 18 действующих остановочных платформ и построить 14 новых. Сейчас специалисты подсчитывают экономическую обоснованность проекта.

О том, что власти делают или планируют делать для борьбы с пробками в городе, Юга.ру спросили у главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.

Владимир Архипов глава департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара

— Для решения проблем с заторовыми ситуациями работа проводится в нескольких направлениях. В частности, повышается эффективность использования существующей улично-дорожной сети, эту работу администрация города проводит совместно с ГИБДД — вносятся изменения в существующую организацию дорожного движения. К примеру, за последние три года реализовано около 2100 корректировок , касающихся оборудования или ликвидации пешеходных переходов, переноса остановок, установки или демонтажа дорожных знаков, изменений в дорожной разметке. Также разработаны мероприятия по улучшению условий движения транспорта на локальных участках. Это включает расширение проезжей части на узких участках дорог, реконструкцию существующих кольцевых развязок . Так, запланирована реконструкция кольцевых развязок, по аналогии с работами на Зиповском кольце, на пересечениях ул. Селезнева с ул. Ялтинской, ул. Красных Партизан и ул. Академика Лукьяненко, ул. Красных Партизан и ул. Аэродромной, ул. Сормовской и ул. Дежнева, ул. 40 лет Победы с ул. Российской. Проезжую часть ул. Сормовской планируется расширить до четырех полос движения от ул. Старокубанской до ул. Лизы Чайкиной. Перекрестки Промышленная/Базовская и Промышленная/Янковского планируется реконструировать с расширением на одну полосу движения. Эти и другие проектные решения находятся в стадии разработки. Кроме того, постоянно проводится мониторинг транспортных потоков на основных городских магистралях для последующей корректировки режима работы светофоров . За три года выполнено более 850 таких корректировок. В планах — реализация таких проектов, как транспортный коридор Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон» (это будет прямая дорога из центра города на объездную трассу, в текущем году запланировано приступить к проектированию и в 2019-м, после получения положительного заключения госэкспертизы, приступить к строительно-монтажным работам в рамках краевых целевых программ), строительство дороги и тротуаров по ул. Думенко с выходом на ул. Академика Лукьяненко (положительное заключение госэкпертизы уже получено, ведется оформление земельно-правовой документации, после администрация приступит к выполнению строительно-монтажных работ на объекте). И естественно, разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры, одной из важнейших составных частей которой является общественный транспорт. Насыщенность улично-дорожной сети Краснодара муниципальными маршрутами пассажирского транспорта неравномерна , с выраженными центрами концентрации, сформированными спросом на передвижение и с учетом планировочных особенностей города. При этом эффективное функционирование общественного транспорта — необходимое условие стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

Очевидные и не очень альтернативы Пока реализация крупных проектов в планах или ждет инвесторов, горожане ищут доступные уже сейчас альтернативы. Кто-то пересаживается на велосипеды или покупает самокаты, но из-за того, что система велодорожек в городе практически не развита , стимул менять личный автомобиль на этот вид транспорта не так велик. При этом запущенной в Лондоне всего восемь лет назад системой городского проката велосипедов уже пользуются десятки тысяч горожан — рекорд составил 73 тыс. арендованных велосипедов в день. Юга.ру спросили руководителя общественного движения «Городские решения» Дмитрия Воронова, как, по мнению активистов, город должен справляться с транспортными проблемами.

Дмитрий Воронов руководитель общественного движения «Городские решения»

— «Городские решения» еще в 2015 году разработали документ «Стратегия транспортного развития города Краснодара на 2015–2025 годы», который актуален по сей день. Стратегия включает 24 пункта, среди которых: обновление устаревшего парка электротранспорта; введение выделенных полос для движения общественного транспорта (в первую очередь — на Северной, на участке Красной от Северной до Офицерской и на участке Ставропольской от Селезнева до Старокубанской); уменьшение интервалов движения на маршрутах; оптимизация маршрутной сети, каркасом которой предлагается сделать трамвайные линии и городскую электричку, троллейбусы и автобусы на магистральных нерельсовых направлениях и автобусы средней вместимости на подвозочных маршрутах. Трамвай предлагается сделать основным видом общественного транспорта, что предполагает строительство новых линий и обновление подвижного состава, продление работы трамваев. Также урбанисты призывают развивать троллейбусное и автобусное сообщение, городскую электричку, которая может стать аналогом метро, и отказаться от маршруток. На въездах в город предлагается построить перехватывающие стоянки. Отдельно выделяется важность популяризации общественного транспорта, создание его положительного имиджа. Одновременно с этим — дестимуляция поездок на автомобилях с помощью мотивации совместных поездок, введения платных стоянок и ограничения стоянок в местах большого скопления транспорта и пешеходов. В городе предлагается создать сеть специальных стоянок для такси в шаговой доступности от остановок магистрального ОТ, а также организовать в этих местах велостоянки.

Власти городов с похожими проблемами по всему миру видят решение в том, чтобы пересадить владельцев личных автомобилей на общественный транспорт, придумывая различные ограничения — платный въезд в центр города, бесплатный проезд в автобусах по ПТС, госрегулирование количества продаж авто и так далее. И если со стороны логики и экономики отказ от личного транспорта — здравая идея, то многие просто не готовы жертвовать комфортом. В то же время решения есть и для тех, кто не хочет делить личное пространство с пассажирами общественного транспорта и одновременно не желает содержать автомобиль. Это каршеринг — краткосрочная аренда машин, на рынок Краснодара подобные сервисы только начинают приходить, — а также такси. Аналитики сервиса заказа такси Fasten недавно подсчитали, что, пользуясь такси, краснодарцы экономят не только затрачиваемое на дорогу время, но и деньги. Нельзя не добавить, что когда ты не за рулем, есть возможность в дороге заняться личными делами и даже поработать.

Спрос на такси быстро растет, и в Краснодаре этот вид транспорта фактически уже стал для многих альтернативой для передвижении по городу. А если в машине едет несколько человек, поездка может быть даже дешевле, чем на общественном транспорте.

Актуальный сценарий Сейчас стратегию решения транспортных проблем Краснодара разрабатывают специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ). Эта же организация выполняла разработку и внедрение системы решения транспортной проблемы в Москве.

Владимир Архипов глава департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара

— В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также в целях развития транспортной инфраструктуры Краснодара в конце 2017 года с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексных схем организации дорожного движения в границах муниципального образования "Город Краснодар"». Данная работа позволит определить «сценарий» развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, актуализировать мультимодальную модель работы всех видов транспорта Краснодара ; создать оптимизированный набор плановых мероприятий по развитию транспортной сети города, в том числе с учетом возможности развития альтернативных видов транспорта на краткосрочную и долгосрочную перспективу.