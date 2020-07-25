График подачи воды в Геленджике сократили до полутора часов
Администрация Геленджика 24 июля сообщила о введении графика подачи воды
Напомним, в мае из-за засушливой погоды в Геленджике ограничили подачу воды до шести часов в сутки. После жалобы горожан губернатору в конце мая был введен в эксплуатацию новый участок Троицкого группового водопровода (ТГВ), работы заняли три дня. После этого вода постепенно вернулась в дома жителей курорта.
В начале июля из-за засухи в Геленджике снова ввели график подачи воды, а 22 июля власти курорта сообщили, что собираются восстановить 15 колодцев, чтобы брать из них воду.
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24 июля на сайте администрации Геленджика опубликовали график подачи холодного водоснабжения, согласно которому с 25 июля вода на нескольких десятках улиц будет появляться на полтора часа в сутки. В ряде курортных поселков и микрорайонов воду будут подавать два раза в день — на час и на полтора часа.
График холодного водоснабжения в Геленджике
Один раз в день, с 18:00 до 19:30:
- улицы Ходенко, Адмирала Холостякова, Генерала Раевского, Садовая (от дома № 41 и выше), Тургенева, Фурманова, Чернышевского, Суворова, Фрунзе, Череватенко, Объездная, Морская, Крылова, Добролюбова, Курортная, Красная (от дома № 16 и выше), Шмидта, Горная, Халтурина, Некрасова, Хмельницкого, Толбухина, Маячная, Лавровая, Баргузинская, Короленко, Леселидзе, Молодежная, Полевая, Крымская, Южная, Ульяновская, Российская, Черноморская, Чкалова, Матросова, Краснодонская, Котовского, улица Заставная, улица Гринченко, улица Красногвардейская, улица Приморская, улица Грибоедова, Ломоносова, Орджоникидзе, Свердлова, Вишневая, Совхозная, Гагарина, Ватутина, Энгельса, Черняховского, Вильямса, Гоголя, Анапская, Магнитная, Лесная, Кутузова, Одесская, Савицкого, Морская (от Пушкина до Серафимовича), Садовая, № 37, Халтурина (от дома № 10 до № 22), Пушкина (от дома №2 до № 42), Красная (от дома № 2 до № 8), Серафимовича (от Садовой до Морской), Маяковского, Жуковского, Островского (от Мичурина до переулка Соснового), Сурикова, Островского, 103А, Вильямса (дома №5, 8, 15), Кленовая, Сурикова, Блока, Озерная;
- районы улиц: Новороссийская, Киевская, Кавказская, Розы Люксембург, Кубанская, Красных Партизан, Степная, Тельмана, Чайковского, Декабристов, Садовая, Ленина, Мира, Революционная, Курзальная, Новороссийская, Советская, Пионерская, Нахимова, Мичурина, Вильямса, Тимирязева, Куникова, Блока, Островского, Фадеева, переулок Первомайский, Херсонская, микрорайон № 5, Левитана, Луначарского, Степная, Херсонская, Октябрьская, Толстого, Грина, Крамского, Прасковеевская, Геленджикская, Витебская, Кабардинская, Шевченко, Красноармейская, Дивноморская;
- переулки Вокзальный, Малый, Больничный, Полевой, Западный, Березовый, Вильямса, Сосновый (дома № 3 и № 3/1);
- микрорайоны Парус, Магилат, Екатерининский, Южный (конец улицы Островского — переулок Сосновый);
- коттеджный поселок «Гринвуд»;
Два раза в день, с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 19:30:
- микрорайоны Северный, Западный, Марьинский, Голубая Бухта, Бобруковая Щель;
- улицы Луначарского (от Гоголя до Садовой), Изумрудная, Лазурная, Европейская и Красивая, Туристическая, Циолковского, Средняя, Верхняя, Кравцова, Новая;
- село Дивноморское, Кабардинка, Марьина Роща, Тонкий мыс, «Винсовхоз».
Два раза в день, с 8:00 до 9:30 и с 19:40 до 21:00:
- улица Мира (от Гоголя до Садовой).
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