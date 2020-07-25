График подачи воды в Геленджике сократили до полутора часов

Администрация Геленджика 24 июля сообщила о введении графика подачи воды

Напомним, в мае из-за засушливой погоды в Геленджике ограничили подачу воды до шести часов в сутки. После жалобы горожан губернатору в конце мая был введен в эксплуатацию новый участок Троицкого группового водопровода (ТГВ), работы заняли три дня. После этого вода постепенно вернулась в дома жителей курорта. В начале июля из-за засухи в Геленджике снова ввели график подачи воды, а 22 июля власти курорта сообщили, что собираются восстановить 15 колодцев, чтобы брать из них воду.

24 июля на сайте администрации Геленджика опубликовали график подачи холодного водоснабжения, согласно которому с 25 июля вода на нескольких десятках улиц будет появляться на полтора часа в сутки. В ряде курортных поселков и микрорайонов воду будут подавать два раза в день — на час и на полтора часа.