«Спасет нас только взрыв». Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир

На ютуб-канале «Толк Эбаут» 22 марта вышло интервью с главным архитектором Краснодара Натальей Машталир. Вопросы задавал Вячеслав Волчков, а формат интервью предполагает, что герой заранее не знает, о чем его будут спрашивать (утверждают ли готовое видео, не уточняется). «Толк Эбаут» — проект агентства Individ, интервью на канале пока всего два, гостем первого стал шоумен Самир Азарян. Выпуск с Натальей Машталир идет чуть больше часа, журналистка Юга.ру посмотрела его и написала о самых интересных моментах. Наталья Машталир стала главным архитектором Краснодара 3 сентября 2018 года. На должность ее назначил глава города Евгений Первышов. До нее на этом месте работал Игорь Мазурок, однако его взяли под следствие за превышение должностных полномочий.

Потому что все... не очень хорошие люди Волчков спросил у Машталир, по каким вопросам к ней можно обращаться. Главный архитектор города объяснила, что ее департамент разрабатывает и утверждает документы территориального планирования, то есть генплан, правила землепользования и застройки и так далее.

«Очень часто мне задают вопросы, почему у нас улица Северная такая страшная и некрасивая. Для того чтобы объяснить почему... нет, мне, конечно, хочется сказать: "Потому что все... не очень хорошие люди". Я бы другое слово сказала, но у нас же интервью. На самом деле, если эту проблему более системно разбирать, мы увидим, что она гораздо глубже, чем то, что у многих людей просто нет вкуса, что многие наши а-ля застройщики застряли в 90-х», — поделилась Машталир. По ее словам, проблема в документах территориального планирования — они должны быть свежими, актуальными и «нормальными». Кроме того, департамент архитектуры утверждает внешний облик «чего бы то ни было муниципального», проектирует детские сады, школы, поликлиники и так далее. Машталир с грустью рассказала, что все муниципальные заказы достаточно дешевые, поэтому сделать их красивыми сложно. Влияет и то, кто будет директором конкретного учреждения.

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«Например, в детском саду очень часто заведующая может сказать: "Хм, я всегда мечтала работать в голубом детском саду, и я согласна только на то, чтобы он был голубым". Это такая... сложная работа», — рассказала архитектор. Она уточнила, что работы у департамента много. Если, скажем, проектируется улица, то, как будет выглядеть тротуар, как высадят деревья и проведут коммуникации, как уложат плитку и поставят скамейки — всем этим занимаются они. Машталир рассказала также о различных предложениях по изменению городской среды. Например, департамент предлагает сделать более широкий тротуар на улицах Чапаева, Красноармейской и Карасунской. Этот вопрос обсуждают с коллегами из администрации, после чего проект можно запускать и начинать общественные обсуждения. Конкретно по этому вопросу их отложили из-за коронавируса. В этот момент ведущий шоу пошутил, что сотрудники администрации говорят: «Круто, но мы бюрократы, поэтому не получится». Машталир согласилась с ним. «Это ужасно. Всем все нравится, но мы это делать не будем. Почему? Да потому что у нас куча другой работы, мы и так на работе за не очень большие деньги сидим до девяти вечера, выходим на выходные, а ты нас еще больше нагружаешь, придумываешь всякой фигни. Конечно, так они уже не говорят, но я думаю, что думают все еще», — в свою очередь пошутила архитектор.

Прокуратура на все влияет С 2017 года в Краснодаре были архитектурный и градостроительный советы, однако в сентябре 2019-го их ликвидировали. Теперь свою подпись ставит только должностное лицо. При этом, по словам главного архитектора, никто не запрещает проводить совещания, и теперь те же самые советы проходят в другом формате. «Прокуратура на все влияет», — заметила Машталир. Чтобы объяснить процесс взаимодействия с прокуратурой, она привела пример: новые правила землепользования и застройки обязательно проверяет департамент архитектуры, проходят публичные слушания, и изменения вносят. Потом слушания проходят еще раз, все проверяет комиссия по антикоррупции и так далее. После этого документ проверяет прокуратура.

«И она говорит: "А чего это вы ограничили этих товарищей вот здесь? Мы считаем, это неправомерно. Нам кажется, вы не имеете права ограничивать"», — пожаловалась архитектор. Наталья Машталир отметила, что архитектурный и градостроительный советы создали постановлением главы Краснодара Евгения Первышова. Осенью прокуратура их отменила, что вызвало возмущение по всей стране. «В Градостроительном кодексе видели, что написано? Нет тут таких понятий, как архитектурный и градостроительный советы. И вообще, в нашем кодексе нет понятия архитектура. Поэтому знаете что? Идите-ка вы со своей архитектурой в свои кабинеты и там с ней сидите», — описала позицию прокуратуры Машталир.

«Аврору» надо снести и построить храм «живородящей Божьей Матери» Машталир рассказала, что в администрацию ежедневно поступает огромное количество писем от жителей, министерств, ведомств. На все нужно ответить, это занимает много времени. Также в мэрии много совещаний: в городе из-за новой остановки переносят полоску газона — зовут архитектора. Поэтому сотрудники постоянно заняты бумагами и важно их правильно мотивировать. «У нас есть любимые "городские сумасшедшие", которые пишут, что "Аврору" надо снести и построить храм "живородящей Божьей Матери"», — рассказала она. Специалисты часто не хотят заниматься проектами, потому что у них много бумажной работы. Например, проект единой набережной было бы невозможно реализовать без энергии некоторых сотрудников: было очень много проблем, которые не все хотели решать.

Мазурок знать не знал, что нужно быть аккуратнее с объектами культурного наследия Машталир рассказала, что архитекторы не обладают знаниями для решения юридических вопросов, поэтому иногда возникают проблемы. «Мне кажется, это причина того, что такое огромное количество главных архитекторов города либо под следствием, либо в тюрьме. Потому что они подписывали разрешения на строительство, будучи архитекторами. Понимаете, насколько разное мышление? Это все равно, что лингвиста посадить решать дифференциальные уравнения», — объяснила Машталир. С декабря 2018 года должность директора департамента архитектуры города занимает юрист Владимир Цой. Юга.ру писали о его профессиональной биографии.

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По ее мнению, архитекторов под следствием сделали крайними, потому что они не до конца разбирались в законах. При этом она уточнила, что не сильно углублялась в расследования. «Думаю, предыдущий главный архитектор Игорь Мазурок знать не знал, что нужно с объектами культурного наследия быть аккуратнее и что на тех местах, где он выдавал разрешения, курганы и археология», — рассказала архитектор. На это ведущий еще раз уточнил, действительно ли она так считает, и получил утвердительный ответ.

Спасет нас только взрыв Через несколько месяцев после того, как Машталир устроилась в мэрию Краснодара, в Юбилейном микрорайоне открыли аллею 80-летия образования Краснодарского края. «Честно говоря, это очень плохо. Очень плохо. Мы обсуждали совершенно другой проект. То есть нам представили проект с другой мебелью, другим дизайном. И он мне нравился. Но когда я приехала на проект и увидела, какие ставят скамейки, я спросила, почему эти, мы же согласовывали другие. Мне говорят, что ну вот так мы перерешали. Не буду говорить, кто и что, но это все было достаточно странно», — вспомнила чиновница.

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По ее словам, все реализованные в 2019 году изменения проектировали в 2017-м. В этом году летом начнут реализовывать те проекты, которые подготовили в 2018-м. К ним относятся Вишняковский, Димитровский и Школьный скверы. Машталир заметила, что в региональном законодательстве есть пробел, связанный с тем, что архитектор не может сам вести свой проект до конца и отвечать за него. Именно поэтому на разных этапах другие специалисты могут заменить мебель, освещение и даже не уведомить об этом архитектора. У Машталир также спросили о недостроенном «Диснейленде для взрослых» в парке 30-летия Победы, проблемных домах на улицах Кубанской Набережной и Северной. «Спасет нас только взрыв», — посмеялась архитектор.

Это вопрос вкуса Машталир напомнила, что с 1 марта прошлого года в центре Краснодара больше не строят здания выше шести этажей. Согласно новому приказу, минимальная высота в центре составляет два-три этажа, максимальная — пять-шесть. По ее словам, сейчас в департаменте думают, что делать с теми домами, которые уже построили в последние годы. У архитектора спросили, почему в Краснодаре все красивое сделал один человек, и это не муниципалитет. «Потому что у человека есть вкус, деньги и возможность делать это не за средства федерального или другого бюджета», — ответила Машталир.