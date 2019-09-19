В Краснодаре собираются в 2021 году открыть школу-интернат для одаренных детей
В Краснодаре в сентябре началось строительство образовательного центра для талантливых детей
В декабре 2018 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодаре появится школа-интернат для одаренных детей. Тогда сообщалось, что ее начнут возводить в 2020 году. Однако уже 19 сентября были забиты первые сваи. В день старта возведения центра глава региона посетил стройплощадку. Он поручил сохранить деревья на берегу реки и благоустроить территорию не только для будущих учеников школы, но и для жителей Краснодара.
Образовательный центр появится на улице Воронежской на берегу реки Кубани возле ЖК «Фонтаны». На участке площадью около 12 га построят школу и общежитие для учеников. В школе оборудуют современные лаборатории естественных наук, также предусмотрено строительство спортивного центра и плавательного бассейна. На территории центра сделают футбольное поле, игровые и спортивные площадки, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Кубанский казачий «Хогвартс»:
Школа-интернат будет организована по образцу сочинского «Сириуса», в ней смогут бесплатно учиться 1,1 тыс. детей со всего края, 600 из них смогут жить в школе постоянно. Набор будет проходить на конкурсной основе, в нем смогут принять участие дети, которые окончили 4 класс.
Образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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