С 2027 года Центробанк начнет искать в переводах на карту признаки скрытых доходов и сообщать налоговой о тех, кто получает такие деньги, — закон об этом Госдума приняла 24 ноября. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, кого затронут новые правила, за что их хвалят и критикуют, а также как подготовиться к вопросам от ФНС. О законе Нормы о Центробанке вошли сразу в два закона бюджетного пакета, которые Дума приняла 24 ноября. Первый — поправки в Налоговый кодекс (законопроект № 617-9): правительство внесло их 30 сентября вместе с бюджетом на 2027–2029 годы. Второй — закон об особенностях исполнения бюджета в 2027 году (законопроект № 619-9). В исходных текстах этих норм не было: Минфин вписал их поправками ко второму чтению, которое прошло 19 ноября. Теперь законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент. Закон дополняет статью 85 НК — ту, где перечислено, кто обязан сообщать налоговой сведения о гражданах и компаниях. Сейчас в этом списке, например, МВД, Росреестр, нотариусы и Соцфонд. Теперь к ним добавится ЦБ: он будет анализировать операции по счетам и передавать в ФНС данные о людях с «признаками систематического получения доходов» от других физлиц. Единственное исключение, записанное прямо в норме, — расчетные счета, то есть счета для предпринимательской деятельности или частной практики (их открывают, например, ИП). Самое чувствительное — то, что последует за сигналом ЦБ. Сейчас ФНС может запросить выписки по счетам гражданина без статуса ИП только в трех случаях: после решения о взыскании долга, при налоговой проверке или при истребовании документов. В двух последних нужно еще согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководства ФНС. Закон добавляет четвертое основание — информацию от ЦБ. Норма вступит в силу 1 января 2027 года и коснется только операций, совершенных начиная с этой даты. Изначально Минфин хотел, чтобы под анализ попали переводы с 1 января 2026 года — то есть задним числом, почти за весь уходящий год. От этого отказались 15 ноября на заседании думского комитета по бюджету и налогам: после замечания его председателя Андрея Макарова об обратной силе нормы замминистра финансов Алексей Сазанов согласился учитывать только операции с 2027 года. Значит, первые доначисления НДФЛ по новой схеме возможны не раньше 2028-го. Обмен данными будет двусторонним. По закону об исполнении бюджета налоговая будет передавать Центробанку сведения об открытии и закрытии счетов граждан и о «категориях среднемесячных доходов» физлиц, а с 1 мая 2027 года — данные обо всех счетах и вкладах, открытых на 31 декабря 2026 года. Там же — обязанность банков до 1 января 2028 года установить ИНН каждого клиента. Тем, кто так и не сообщит номер, банк с июля 2028 года на полгода ограничит онлайн-доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах, а еще через полгода прекратит дистанционное обслуживание и перестанет предоставлять карты и другие электронные средства платежа. Как это будет работать В общих чертах схема такая. ЦБ получает от налоговой данные о категориях доходов человека и его счетах, анализирует операции по ним и, если видит признаки систематических поступлений от других людей, передает сведения о нем в ФНС. Налоговая запрашивает выписки и решает, есть ли у гражданина незадекларированный доход. В Минфине называют это переходом от выборочного контроля к автоматизированному: проверка будет запускаться, когда сработают «индикаторы риска» незарегистрированного бизнеса. Что станет таким индикатором, закон не говорит. Признаки, форму, формат и периодичность передачи данных определит соглашение ЦБ и ФНС. Весной, по данным РБК, ведомства обсуждали три маркера: частоту — ее, по данным издания, будут учитывать в первую очередь;

— ее, по данным издания, будут учитывать в первую очередь; географию — например, постоянные переводы из других регионов;

— например, постоянные переводы из других регионов; время — много операций в рабочие часы. Семейные переводы, по словам собеседников РБК, под эти критерии подпадать не должны, причем семью собираются трактовать широко. Другой часто упоминаемый фактор — объем поступлений от 2,4 млн рублей в год, или 200 тысяч в месяц. В апреле ФНС объявила, что именно превышение такого лимита по переводам на карту станет отправной точкой контроля. Это потолок дохода для самозанятых и граница, после которой ставка НДФЛ растет с 13 до 15%. Но в тексте закона никакого порога нет. Адвокат, эксперт Института экономики роста им. Столыпина Дмитрий Григориади предупреждает: 2,4 млн — скорее повод для проверки, чем необлагаемый минимум. Обязанность платить налог зависит от того, за что пришли деньги, а не от того, сколько их пришло, так что вопросы возможны и при меньших суммах. Что будет с теми, о ком ЦБ сообщит в налоговую? Автоматически налог никто не доначислит, отмечает партнер BGP Litigation Екатерина Смоловая: одного сигнала ЦБ для этого мало, сначала ФНС должна провести проверку. На практике, объясняет Антон Степанов из Kept, все начнется с сообщения в личном кабинете налогоплательщика. Игнорировать его не стоит: иногда вопрос снимают пояснения и документы — например, договор займа или расписка. Если их не хватит, человека вызовут на комиссию. А если инспекция решит, что переводы были оплатой услуг, товаров или аренды, придется заплатить НДФЛ, пени и штраф. Причем тот же налоговый закон заметно повышает штрафы за налоговые нарушения.

Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Зачем это государству Официальная логика простая. Деньги, которые один человек безвозмездно переводит другому, налогом не облагаются, а под это освобождение, как говорилось в пояснительной записке к весеннему правительственному законопроекту (его готовил Минфин), «маскируются» платежи по возмездным сделкам. Проще говоря, оплату аренды, ремонта, репетиторства или торта на заказ выдают за подарок. Там же сказано, что безналичные доходы граждан от других физлиц находятся за периметром налогового контроля. Курс задал Владимир Путин. В декабре 2025 года он назвал обеление экономики одной из системных задач правительства и регионов на 2026 год: в связи с повышением НДС ничего не должно уходить в тень, а соответствующие доходы — поступать в бюджет. Среди мер президент прямо упомянул кардинальное сокращение нелегальной занятости и усиление контроля за обращением наличных. Деньги государству действительно нужны. 24 ноября, одновременно с налоговыми поправками, Дума приняла бюджет на 2027–2029 годы: в 2027-м доходы составят 43,3 трлн рублей, расходы — 48,7 трлн, дефицит — 5,4 трлн. Закон об особенностях исполнения бюджета разрешает в 2027 году потратить на 1,5 трлн рублей больше, чем позволяет бюджетное правило. А налоговый закон, в который вошла норма о ЦБ, заодно переводит дивиденды, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества на прогрессивную шкалу НДФЛ с верхней ставкой 22%, делает банки налоговыми агентами по вкладам и вводит НДС 22% на онлайн-заказы граждан у продавцов из стран за пределами ЕАЭС. И все это — вдогонку к повышению основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года.

Рост налогов в России: Почему казна просит еще и кто за это заплатит

Сколько принесет именно контроль за переводами, точно не знает никто. Весной ФНС оценивала дополнительные поступления от пакета мер, куда входил и обмен данными с ЦБ, минимум в 49,3 млрд рублей в год. На внедрение, по расчетам ведомства, понадобится почти 5,9 млрд рублей бюджетных денег за 2026–2028 годы — на доработку информационной системы ФНС «Налог-3» и содержание сотрудников налоговых органов. Для сравнения: даже если контроль за переводами принесет все 49,3 млрд, это меньше 1% дефицита 2027 года. Аргументы «за» Честная конкуренция. Самозанятый мастер платит 4% с доходов от физлиц, ИП — налоги и взносы, а тот, кто принимает переводы на карту, не платит ничего. Поэтому он может работать дешевле и уводить клиентов у легальных коллег. Обеление, по логике властей, выравнивает правила игры. В «Корпорации МСП» напоминают, что режим самозанятости уже помог многим выйти из тени — особенно арендодателям, репетиторам и частным специалистам. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин допускает, что более жесткий контроль улучшит собираемость налогов, если при этом не перегружать честный бизнес. Легализоваться недорого. Налог для самозанятых при работе с физлицами — 4%, а не 13%, и часть «серых» мастеров может просто зарегистрироваться, рассуждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин ожидает роста регистраций самозанятых и ИП: от наличных люди уже отвыкли. Ведомства обещают точечность. ФНС еще в апреле заявляла, что ее модель риск-анализа обеспечит «сбалансированный подход»: под проверки попадут только те, кто с высокой вероятностью получает незадекларированные доходы. Порог в 2,4 млн рублей, по данным службы, сегодня «касается 3% экономически активного населения». А 23 ноября, накануне голосования, в Минфине заверили ТАСС, что переводы от близких родственников, в том числе частые, и другие поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью, под контроль не попадут. Не автомат, а проверка. Сигнал ЦБ сам по себе не означает доначисления: налоговой все равно придется доказывать, что деньги были платой за товары или услуги. А отказ учитывать операции 2026 года показывает, что власти готовы к уступкам. Удар по мошенникам. Минфин обосновывает новую систему в том числе борьбой с дропперами — людьми, через чьи карты преступники выводят украденные деньги. Депутаты профильного комитета по финансовому рынку еще весной писали, что обязательная привязка ИНН к счетам повысит прозрачность операций и снизит риски мошенничества и дропперства.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»: Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Что не так с законом Правила неизвестны. Ключевое понятие закона — «систематическое получение доходов» — нигде не раскрыто: ни минимальной суммы, ни числа переводов, ни периода. Все это определит соглашение ЦБ и ФНС, которое парламент не утверждает. Член думского комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Ивачев 19 ноября, в день второго чтения, назвал инициативу «очень рискованной»: по его словам, она уже встревожила граждан, потому что «люди не понимают, что именно привлечет внимание». Отсюда, считает депутат, и недоверие, и разговоры о массовом переходе на наличные. Похожие претензии весной высказывал и думский комитет по финансовому рынку. В том же заключении на правительственный законопроект, где депутаты поддержали привязку ИНН к счетам, они указывали, что ключевые термины не определены. Например, «категории доходов физических лиц», по замечанию комитета, раньше встречались разве что в советских межправительственных соглашениях об избежании двойного налогообложения. Комитет счел, что это не отвечает требованиям правовой определенности, и просил показать депутатам проект соглашения ЦБ и ФНС до второго чтения. Критерии до сих пор не опубликованы, а «категории доходов» в итоговый закон все равно попали. Защита семейных переводов — это обещание, а не норма. В законе прямо исключены только расчетные счета. То, что переводы маме или от мужа проверять не будут, — заверения Минфина и ФНС, а не буква закона. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов еще в апреле призывал прописать в законе четкие критерии, которые отличат благотворительные переводы — например, на нужды СВО и волонтерских групп — от предпринимательской деятельности. Юлия Коваленко из РЭУ им. Плеханова отмечает, что поводом для проверки могут стать регулярные платежи от многих людей, особенно если они приходят в один день. Под такое описание легко подпадают сборы в родительском чате на нужды класса. Эксперт уверена, что с бизнесом их путать нельзя. Но первым такие платежи увидит алгоритм. Банковская тайна исчезает. Сейчас, чтобы получить выписки по счетам обычного человека, налоговой нужно решение о взыскании долга, проверка или истребование документов — причем в двух последних случаях требуется еще и согласие вышестоящего руководства. Скоро хватит сигнала от ЦБ. И это не единственная брешь. По закону об исполнении бюджета при назначении единого пособия на детей Соцфонд с 2027 года будет учитывать все поступления на счета, вклады и электронные кошельки заявителя и членов его семьи, в том числе по счетам, закрытым к моменту подачи заявления. Сама подача заявления будет означать согласие на раскрытие банковской тайны.

Пенсионная реформа 2.0: Какие вопросы вызывает перевод накоплений в ПДС и что это значит для 71 миллиона россиян

Доказывать придется самому. Формально подтвердить, что человек получил налогооблагаемый доход, должна налоговая. Но суды, как отмечает Антон Степанов, уже поддерживали доначисления при скудной доказательной базе — в одном из дел почти исключительно на основании свидетельских показаний. А Верховный суд указывал, что риск доначислений несет налогоплательщик, если не представил запрошенные документы. Систематичность переводов сама по себе не доказывает получение налогооблагаемого дохода, напоминает операционный директор «МЭФ Legal» Алексей Тибирьков. Но он опасается, что «слишком широкая трактовка приведет к массовым запросам в адрес добросовестных граждан». Алгоритмы ошибаются. С 1 января 2026 года ЦБ расширил список признаков мошеннических переводов с 6 до 12. По оценке компании «Информзащита», за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн человек. ЦБ массовые блокировки отрицал: с 1 по 19 января к нему поступило 7431 обращение из-за блокировки карт — вдвое меньше обычного. Кто бы ни был прав в споре о цифрах, урок понятен: стоит поменять настройки — и под подозрение попадают люди, которые ничего не нарушали. Только теперь на кону не задержанный перевод, а налоговые претензии.

Финансовый коллапс: За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Многие уйдут в тень. Эксперты, комментировавшие закон, предупреждают об одном и том же. Экономист Андрей Бархота ждет, что спрос на наличные за год вырастет на 2–3 трлн рублей, а расчеты перетекут в бартер и на карты родственников. Софья Лукинова из «ВМТ Консалт» прогнозирует схемы с посредниками и номинальными получателями. Евгений Власов из GSL Law & Consulting допускает, что переход на наличные и криптовалюту «несколько снизит ожидаемую выгоду». Наталья Мильчакова полагает, что большинство, особенно в регионах, продолжит работать по «серым» схемам. А Дмитрий Григориади считает, что говорить о заметном росте доходов бюджета рано: слишком широкие критерии могут привести к необоснованным претензиям, а часть расчетов — перейти в наличные.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру