25 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте собрали первый урожай бананов, вес которого составил 150 кг. Пятнадцать сортов фруктов вырастили в тепличном комплексе «100 гектар».

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что в Сочи будут выращивать бананы в закрытом грунте — в строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. Первый урожай созрел в мае 2026 года. Также в сочинских теплицах растут и другие экзотические фрукты.

Прошунин отметил, что эксперимент по выращиванию бананов оказался успешным, а первый урожай соответствует нормам пищевой безопасности и товарному качеству (ГОСТ). Кроме того, в местных плодах больше калия, чем в импортных аналогах.