В Сочи собрали первый урожай бананов, но фрукты пока не попробуешь
В сочинском тепличном комплексе собрали урожай бананов весом 150 кг
25 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте собрали первый урожай бананов, вес которого составил 150 кг. Пятнадцать сортов фруктов вырастили в тепличном комплексе «100 гектар».
Напомним, в январе 2025 года стало известно, что в Сочи будут выращивать бананы в закрытом грунте — в строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. Первый урожай созрел в мае 2026 года. Также в сочинских теплицах растут и другие экзотические фрукты.
Прошунин отметил, что эксперимент по выращиванию бананов оказался успешным, а первый урожай соответствует нормам пищевой безопасности и товарному качеству (ГОСТ). Кроме того, в местных плодах больше калия, чем в импортных аналогах.
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Пока попробовать сочинские бананы не получится из-за небольшого объема урожая, однако жители и туристы могут посетить тепличный комплекс и посмотреть на фрукты.
Как писали Юга.ру, в июне в Сочи запустили экскурсии в банановые теплицы.