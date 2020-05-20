Мэр Краснодара: «Может получиться так, что нам вернут жесткий карантин»
Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 мая высказался по поводу ослабления ограничительных мер в краевом центре
Напомним, в Краснодаре и крае с 31 марта действует режим карантина. В середине мая губернатор Кубани сообщил, что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлевать не будут.
Однако 20 мая глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в случае, если кривая заболеваемости снова пойдет вверх, ограничения в городе могут продлить.
«Недавно показатели шли на спад — 17 и 18 мая были 20 и 25 человек, сегодня — опять 37. Это говорит о том, что все меньше горожан соблюдают необходимые требования», — заключил он.
Первышов отметил, что в преддверии ослабления режима жители города начали выходить на улицу, пренебрегать мерами предосторожности и перестали носить маски.
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«Сейчас это особенно опасно. Может получиться так, что в других городах ограничения снимут, потому что у них нет роста заболеваемости. А нам Роспотребнадзор вернет жесткий карантин — опять сидим дома, работа многих предприятий снова попадет под запрет, пострадают десятки тысяч человек», — объяснил глава города.
В пресс-службе мэрии отметили, что ранее рост числа заболевших отмечался 2, 9 и 13 мая — 45, 45 и 47 человек соответственно.
По данным оперштаба Кубани, к 20 мая число официально зараженных в регионе достигло 2 тыс. 883 человек, из них 165 детей. 1 тыс. 540 пациентов выздоровели, 26 пациентов умерли.
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