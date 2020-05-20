Мэр Краснодара: «Может получиться так, что нам вернут жесткий карантин»

Напомним, в Краснодаре и крае с 31 марта действует режим карантина. В середине мая губернатор Кубани сообщил , что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлевать не будут.

Однако 20 мая глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в случае, если кривая заболеваемости снова пойдет вверх, ограничения в городе могут продлить.

«Недавно показатели шли на спад — 17 и 18 мая были 20 и 25 человек, сегодня — опять 37. Это говорит о том, что все меньше горожан соблюдают необходимые требования», — заключил он.

Первышов отметил, что в преддверии ослабления режима жители города начали выходить на улицу, пренебрегать мерами предосторожности и перестали носить маски.