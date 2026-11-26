26 ноября Госавтоинспекция Кубани предупредила о резком похолодании и ухудшении погоды в регионе. Автомобилистам рекомендовали подготовить машины к холодам и сменить летнюю резину на зимнюю.

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря по конец февраля в России действует запрет на езду на летних шинах. Это правило касается как легковых автомобилей, так и коммерческого транспорта. Однако инспекторы советуют не ждать календарной зимы и менять резину, как только среднесуточная температура опустится до 5–7 °C.