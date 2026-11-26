Штраф 500 рублей и риск на дороге: кубанским водителям напомнили о замене шин
В Краснодарском крае автомобилистам напомнили о правилах перехода на зимнюю резину
26 ноября Госавтоинспекция Кубани предупредила о резком похолодании и ухудшении погоды в регионе. Автомобилистам рекомендовали подготовить машины к холодам и сменить летнюю резину на зимнюю.
В ведомстве напомнили, что с 1 декабря по конец февраля в России действует запрет на езду на летних шинах. Это правило касается как легковых автомобилей, так и коммерческого транспорта. Однако инспекторы советуют не ждать календарной зимы и менять резину, как только среднесуточная температура опустится до 5–7 °C.
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За нарушение правил водителям грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. В ГИБДД просят автомобилистов региона не откладывать замену шин, чтобы избежать очередей и не рисковать безопасностью на скользких дорогах.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара рекомендовали грузовикам передвигаться по городу только ночью.