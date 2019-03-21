Водопровод Геленджика собираются полностью реконструировать за 4 года. Кто это сделает и за какие деньги?

Администрация Геленджика 20 марта сообщила, что городской «Водоканал» не может гарантировать работу без аварий — имущество предприятия изношено. Портал Юга.ру выяснил, что будет дальше с водопроводом одного из самых популярных курортов России, где каждый год отдыхает не менее 4 млн туристов и в 2021 году собираются открыть новый аэропорт. Оказалось, что мэрия передала право на услуги по водоснабжению и водоотведению в руки частной организации, которую возглавляет бывший чиновник. Вот подробности, которые удалось узнать.

Что случилось? Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что имущество водоканала изношено на 91% — к таким выводам пришли эксперты, которые проводили техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения Геленджика. Из-за этого по пути от источника до крана теряется 46% воды. За год на сетях водоснабжения курорта произошло 402 аварии. Город признал: в курортный сезон и во время сильных осадков водопровод не справляется с транспортировкой и очисткой сточной воды.

«Специалисты четырех ведущих компаний в области организации водоснабжения и водоотведения» (формулировка пресс-службы компании, которая сейчас отвечает за городской водопровод) изучили состояние систем водоснабжения Геленджика в марте и единогласно пришли к выводу, что большинству объектов необходима реконструкция и модернизация.

Портал Юга.ру подробно писал, в чем сложности с водоснабжением курорта, еще летом 2018 года. Тогда в городе в разгар курортного сезона ввели график подачи воды из-за нехватки ресурсов. В октябре 2018 года бывшего директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Александра Умитбаева осудили на четыре года колонии за хищение более 60 млн рублей. Оказалось, что он заключил фиктивные договоры подряда о промывке водопроводных сетей с аффилированной и подконтрольной ему организацией на эту сумму — а фактически работы не проводились.

Передача в концессию

С 1 марта 2019 года МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» прекратило предоставлять услуги по водоснабжению и водоотведению. Теперь их оказывает ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» (КВГ). Власти Геленджика заключили с предприятием концессионное соглашение.

Справка: по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество. Понятный пример — реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора». На условиях государственно-частного партнерства ей займется бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.

Что известно об ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик»

Компанию, готовую взять на себя ответственность за состояние водопровода на курорте, администрация Геленджика начала выбирать еще в августе 2018 года — тогда стартовал прием заявок на конкурс. Подать заявку можно было с 17 августа по 28 сентября. Итоги должны были подвести в январе 2019 года, но 4 сентября торги отменили.

Второй конкурс стартовал 10 сентября. Торги признали несостоявшимися, но в них все же был единственный участник — собственно «Концессии водоснабжения — Геленджик». Конкурсное предложение предприятия признали соответствующим и 19 декабря 2018 года с ним заключили соглашение.

Интересно, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанию зарегистрировали 29 августа 2018 года, то есть во время проведения первых торгов она еще не существовала. Ее учредитель — ЗАО «Инвестиционная компания Лидер», а директор — Александр Рытов. Уставный капитал ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» составляет 1 млн рублей, учредитель владеет 99% компании.

В пресс-службе администрации Темрюкского района порталу Юга.ру рассказали, что Рытов работал у них на разных должностях с декабря 2013 по ноябрь 2016 года. Он уволился с должности заместителя главы Темрюкского района 15 ноября 2016 года по собственному желанию. Также Рытов минимум с февраля 2017 по начало 2018 года был вице-мэром Геленджика, курирующим вопросы архитектуры, строительства, благоустройства и земельных отношений. На момент публикации материала с пресс-службой администрации Геленджика связаться по этому вопросу не удалось.

Так и что будут делать с водопроводом в Геленджике?

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик» за четыре года проведет масштабную реконструкцию инженерных сетей и построит новые. На это есть 1,7 млрд рублей собственных (заемных) средств и еще 8 млрд рублей из федерального бюджета, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе компании. Согласно конкурсной документации, концессионное соглашение заключили на 30 лет.

Также нам рассказали, что помимо реконструкции и модернизации существующих сетей и объектов запланировано строительство новых очистных сооружений.

Читайте также: В Геленджике новую систему очистных сооружений обещали запустить в 2021 году