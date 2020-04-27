В Краснодаре во время карантина продолжили строить школы и детсады
В Краснодаре в апреле возобновили строительство девяти школ и трех детских садов
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже он продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.
Строительные площадки открыли в тех районах города, которые больше всего нуждаются в новых социальных объектах. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что многие строительные компании выполняют требования по самоизоляции. Где-то идут сбои с поставкой оборудования и строительных материалов. Несмотря на это, в городе возобновили строительство школ и детсадов.
Директор департамента строительства Артем Аганов уточнил, что сейчас в краевой столице идут работы в девяти среднеобразовательных школах общей вместимостью 8 тыс. 825 мест в одну смену и в трех детских дошкольных учреждениях на 690 мест.
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Сейчас в городе строят школы:
- На 1,1 тыс. мест по улице Красных Партизан. Там работает 41 человек и 2 единицы техники. Специалисты занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории;
- На 1,1 тыс. мест по улице имени Марины Цветаевой. Подписано постановление губернатора;
- На 1,1 тыс. мест по улице Изобильной. Там работают 73 человека и 8 единиц техники. Специалисты выполняют армирование конструкций третьего этажа, кладут стены второго этажа, устанавливают вентиляцию и устраивают внутренние перегороди первого и второго этажей;
- На 1 тыс. 875 мест по улице Конгрессной. Там работают 108 человек и 7 единиц техники, они выполняют монолитные работы;
- На 1,1 тыс. мест в поселке Знаменском. Там работают 100 человек и 6 единиц техники. Рабочие выполняют армирование вертикальных конструкций третьего этажа, опалубку плиты перекрытия третьего этажа и кладку стен первого этажа;
- Начальная школа на 300 мест на территории гимназии № 92. Там работают 47 человек и 3 единицы техники, выполняется опалубка плиты перекрытия третьего этажа и кладка стен первого и второго этажей;
- На 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей по улице Автолюбителей, 2/1. Там работают 33 человека и 11 единиц техники, выполняется забивка свай;
- Начальная школа на 400 мест на территории школы № 46. Выполняются земляные работы;
- Начальная школа на 300 мест на территории гимназии № 87 в ЮМР. Выполняются земляные работы и армирование вертикальных конструкций техподполья.
Кроме того, в городе продолжают строить детские сады:
- На 200 мест по улице Калинина, 350. Там работают 39 человек и 2 единицы техники. Специалисты бетонируют плиты перекрытия первого этажа и армируют вертикальные конструкции второго этажа;
- На 190 мест в поселке Водники. Там работают 20 человек и 3 единицы техники. Они выполняют опалубку плит перекрытия техподполья и армирование вертикальных конструкций первого этажа;
- На 300 мест по улице Героев-Разведчиков. Там работают 59 человек и 5 единиц техники, выполняются монолитные работы.
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