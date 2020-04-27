В Краснодаре во время карантина продолжили строить школы и детсады

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже он продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

Строительные площадки открыли в тех районах города, которые больше всего нуждаются в новых социальных объектах. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что многие строительные компании выполняют требования по самоизоляции. Где-то идут сбои с поставкой оборудования и строительных материалов. Несмотря на это, в городе возобновили строительство школ и детсадов.

Директор департамента строительства Артем Аганов уточнил, что сейчас в краевой столице идут работы в девяти среднеобразовательных школах общей вместимостью 8 тыс. 825 мест в одну смену и в трех детских дошкольных учреждениях на 690 мест.