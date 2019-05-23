Зачем из центра Краснодара убирают троллейбусы, в чем преимущества электробусов и чего ждать горожанам в ближайшее время, выясняли Юга.ру

В группе «Общественный транспорт Краснодара» во «ВКонтакте» 21 мая появилась информация, что в связи с реконструкцией Красной 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на главной улице города.

В тот же день в пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру подтвердили существование таких планов, но не дату. «1 июня троллейбусы не уйдут с Красной. Вопрос прорабатывается. В первую очередь речь идет о перспективах развития городского электротранспорта», — пояснили в пресс-службе.

23 мая в мэрии состоялся брифинг, на котором глава Краснодара и чиновники, отвечающие за общественный транспорт города, рассказали подробности грядущих изменений. Транспортная система Краснодара нуждается в развитии, в связи с этим городская дума Краснодара приняла решение выделить 123 млн рублей на закупку 10-12 электробусов, которые будут ходить вместо троллейбусов по улице Красной от Северной до Офицерской. Троллейбусы с Красной уйдут с 15 июня. Сейчас на главной улице города возле старейшего краснодарского стадиона идет масштабная реконструкция. Между Гаврилова и Одесской укладывают гранитную плитку и высаживают деревья. Работы из собственных средств финансирует не кто иной, как Сергей Галицкий.

Как связаны реконструкция Красной и замена троллейбусов на другой вид транспорта?

Активисты общественной организации «Городские решения» считают, что демонтаж контактной сети троллейбуса не является инициативой КТТУ или городского департамента транспорта, а Сергей Галицкий не собирается ограничиваться ремонтом небольшого участка улицы возле стадиона «Динамо». Бывший владелец сети «Магнит» якобы займется реконструкцией Красной от улицы Буденного до кинотеатра «Аврора» включительно. Согласно этой версии, именно Галицкий и попросил, чтобы с главной улицы города убрали троллейбусы, которые, во-первых, мешают реконструкции, а во-вторых, портят внешний вид лохмотьями проводов и многочисленными столбами опор (по данным «Городских решений», на Красной также планируется установить новое освещение — без контактной сети).

Официально кубанский миллиардер ни при чем (власти города не подтвердили и информацию об амбициозных планах Галицкого по поводу бульвара на Красной). По словам Евгения Первышова, стратегия развития транспортной системы города появилась еще в прошлом году, и тогда же город хотел закупить электробусы, но вопрос уперся в отсутствие денег. Сейчас у города появилась возможность приобрести несколько единиц нового вида транспорта, и он этой возможностью пользуется. Звучит неплохо, но есть вопросы.

Как развивается общественный транспорт Краснодара Как ранее писали Юга.ру, Высшая школа экономики (ВШЭ) 17 мая презентовала транспортную стратегию Краснодара. Специалисты ВШЭ также посчитали, сколько нужно денег на развитие транспортной инфраструктуры краевой столицы до 2034 года.

Один из пунктов предполагает закупку электробусов. Цена вопроса — около 1 млрд рублей за 75 единиц транспорта. Предполагается, что в будущем они могли бы даже заменить троллейбусный парк города. При этом окончательно отказываться от троллейбусов власти пока не планируют.

— Тут тоже должен быть баланс, мы смотрим, изучаем сейчас рынок. Буквально недавно мы были в Москве и изучали коммерческие предложения ряда заводов. Есть очень современные и классные троллейбусы, сейчас будем думать о том, как возможно провести их закупку. Полностью отказываться от троллейбусов, конечно, не будем, — рассказал порталу Юга.ру руководитель городского департамента транспорта Владимир Архипов.

По мнению общественников, электробусами нужно заменить в первую очередь не троллейбусы, а как раз автобусы: — Из 98 олимпийских автобусов 40 ЛиАЗов уже благополучно сдохли, а прошло всего четыре года. Пройдет еще лет пять, и все автобусы, которые сейчас есть у КТТУ, отслужат свое, а троллейбусы есть, которые служат уже 20 лет и даже больше, — говорит представитель «Городских решений» Дмитрий Воронов.

Пока чиновники подтвердили, что троллейбусы на Красной «временно» заменят на автобусы. Не произойдет ли так, что через какое-то время город будет еще без электробусов, но уже и без троллейбусов? Разделяет опасения общественников и известный московский урбанист Аркадий Гершман: «Само собой, что нужно сначала купить новые троллейбусы с аккумуляторами, а уже потом закрывать движение. Но с последовательностью у нас вечная проблема. Чтобы сохранить текущие интервалы четырех маршрутов, потребуется 36-37 троллейбусов-электробусов, а планируют закупить лишь 10-12. Значит, все же будет постоянная замена на автобусы».

Что такое электробусы? По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, электробусы не производят вредных выхлопов, отличаются комфортом и маневренностью. Также за счет электробусов можно будет продлить троллейбусные маршруты без необходимости строительства новой контактной сети, благодаря запасу автономного хода. Электробусы с динамической подзарядкой — это троллейбусы-электробусы, которые часть маршрута могут ехать на батареях, а часть — под проводами, заряжаясь в этот момент. Чем еще хорош этот вид транспорта? Отсутствие проводов делает улицу визуально чище, а сами электробусы, являясь более маневренными, чем троллейбусы, могут не останавливаться при возникновении проблем с электросетью и беспрепятственно объезжать аварии. Все это звучит прекрасно, но есть одно но — электробусы будут радовать горожан в будущем, а прямо сейчас троллейбусные маршруты № 13 и 21 пустят в обход улицы Красной, а троллейбусы, осуществляющие перевозку по маршрутам № 9 и 31, с 15 июня этого года заменят на автобусы.

Плюсы и минусы троллейбуса

Троллейбусное движение в Краснодаре открылось в июле 1950 года. Депо появилось только через десять лет, а до того обслуживание троллейбусов производилось в Северном трамвайном парке, который был расположен на месте бульвара напротив стадиона «Динамо». Если с плюсами троллейбусов все достаточно понятно — это вместительный, удобный для пассажира и безопасный для окружающей среды экологически чистый вид транспорта, то с минусами все далеко не так однозначно. О них мы попросили рассказать активиста «Городских решений» Дмитрия Воронова:

Зависимость движения от состояния контактной сети — Контактную сеть надо поддерживать в хорошем состоянии, но в Краснодаре троллейбусная КС — одна из лучших в стране, как и трамвайная. И даже с контактной сетью, подстанциями и всем остальным содержание троллейбусной системы обходится дешевле, чем такой же по размеру автобусной. Троллейбусы, в отличие от автобусов, притормаживают в местах пересечений контактных сетей, но в Краснодаре это некритично сказывается на скорости, и для прохода пересечений на полной скорости есть скоростные стрелки. Кажется, экспериментальные образцы даже где-то начали ставить в Краснодаре.

Устаревший парк Часть троллейбусов действительно выглядит устаревшей, но они регулярно проходят капитальный ремонт, в то время как автобусы стареют еще быстрее, и капитальный ремонт им делать гораздо труднее. У КТТУ нет для этого ремонтной базы и специалистов, да и вообще в России их уже почти не осталось, поэтому автобусы, отслужившие свой срок 5-7 лет, перевозчики обычно списывают или кому-то сплавляют за копейки. Внешний вид наших старых троллейбусов зачастую такой убогий, потому что их неправильно красят. В любом случае, это не аргумент против троллейбуса как вида транспорта, потому что в Краснодаре много старых трамваев «Татр» и КТМов, которые выглядят примерно так же, но никто ж не призывает из-за этого убирать трамваи. Подвижной состав троллейбуса обновлять тоже надо, но постепенно. Прямо сейчас нет необходимости закупать 50 троллейбусов сразу (и да, вряд ли хоть один завод столько может произвести в сжатые сроки), но вполне можно ездить на старых, поддерживая их в хорошем состоянии капитальным или капитально-восстановительным ремонтом, который в несколько раз дешевле покупки новой машины. У КТТУ есть для этого специалисты и мастерские по ремонту подвижного состава.

Внешний вид коммуникаций Насчет отказа от проводов из-за эстетических соображений, тут должна быть грань. Город — это баланс между эстетикой и инфраструктурой, и невозможно всю инфраструктуру полностью подчинять эстетике. Многие современные европейские города имеют троллейбусные системы с контактной сетью. Если остальные провода на улице убраны под землю, ничего страшного в этом нет. Есть еще один малоизвестный плюс троллейбуса: наличие троллейбусных проводов символизирует стабильное присутствие на улице общественного транспорта, что, в свою очередь, побуждает горожан им пользоваться. Люди знают: если тут провода, значит, ходит троллейбус, и пользование им становится привычкой. В то же время, если по улице ходят автобусы, то отменить или перенаправить их могут в любой момент, и люди воспринимают автобусы не настолько постоянным транспортом.