Власти Кубани обязали операторов по вывозу мусора построить пять заводов по сортировке и переработке мусора

В Краснодарском крае должны появиться пять заводов по сортировке и переработке мусора, строительством которых планируют заняться операторы по его вывозу

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью по итогам года. Он напомнил, что реформа стартует в крае с начала следующего года и что из 11 зон создадут пять. Разработку новой территориальной схемы, напомним, планируют завершить в 2020 году.

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В ходе обсуждения темы о новой системе обращения с ТКО глава региона подчеркнул, что вопрос не ограничивается открытием новых полигонов: в крае должны появиться мусороперерабатывающие заводы. «Сегодня у нас с операторами существует предварительная договоренность, по которой они берут на себя бремя строительства мусоперерабатывающих заводов в каждой из пяти зон. И пока мы не нашли таких операторов, я не мог считать, что мусорная реформа успешна для края», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.