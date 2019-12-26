Власти Кубани обязали операторов по вывозу мусора построить пять заводов по сортировке и переработке мусора
В Краснодарском крае должны появиться пять заводов по сортировке и переработке мусора, строительством которых планируют заняться операторы по его вывозу
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью по итогам года. Он напомнил, что реформа стартует в крае с начала следующего года и что из 11 зон создадут пять. Разработку новой территориальной схемы, напомним, планируют завершить в 2020 году.
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В ходе обсуждения темы о новой системе обращения с ТКО глава региона подчеркнул, что вопрос не ограничивается открытием новых полигонов: в крае должны появиться мусороперерабатывающие заводы.
«Сегодня у нас с операторами существует предварительная договоренность, по которой они берут на себя бремя строительства мусоперерабатывающих заводов в каждой из пяти зон. И пока мы не нашли таких операторов, я не мог считать, что мусорная реформа успешна для края», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.
В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов, проваливших мусорную реформу. Всего таких регионов восемь. Они не выполнили требование закона, и в 2020 году продолжат переход на новую систему.
Ранее в министерстве ТЭК и ЖХК Кубани заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа.
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