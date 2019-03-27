Краснодар 2.0. Кто и зачем делает новый генплан краевой столицы?

В мэрии Краснодара рассказали о том, что у города в ближайшем будущем появится новый генплан. Варианты концепции этого документа представят уже летом 2019 года. Юга.ру рассказывают о том, кто разрабатывает новый генеральный план, зачем он в принципе нужен и что оказалось не так со старым генпланом Краснодара.

Что такое генеральный план города и зачем он нужен?

Генеральный план — это научно обоснованный план развития населенного пункта, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и другие виды освоения территории. Согласно Градостроительному кодексу РФ, генплан — один из главных документов территориального планирования. Итоговый генплан будет включать в себя пояснительную записку, карту границ населенного пункта, а также карты функциональных зон города и планируемых для размещения там объектов. В карте функциональных зон будет подробно описано, для чего предназначена та или иная территория — будут ли там располагаться жилые, промышленные или рекреационные зоны. На карте будут отображены как существующие, так и планируемые поликлиники, школы, детские сады, транспортные развязки, путепроводы и другие объекты.

В нем будут учтены и новые земли, которые город получил из федеральной собственности. В первую очередь речь идет о территории в 1,5 тыс. гектаров в районе поселка Знаменского и жилого района Новознаменского, где должны появиться медицинский кластер и новая промзона.

После утверждения генерального плана все решения о размещении новых объектов — от жилых комплексов и промышленных предприятий до детских садов и новых скверов — должны приниматься только в соответствии с этим документом. Земля под любые городские объекты может выделяться только на основе генплана . Таким образом, документ будет определять, что, как и где именно будет построено в пределах населенного пункта, и будет влиять на то, как город будет выглядеть в долгосрочной перспективе.

А разве у Краснодара никогда не было генплана?

Не только был, но и есть, как бы странно это ни звучало. Существующий генплан формально рассчитан на период до 2025 года. В 2007–2009 годах его разработал, а в 2012‑м и утвердил институт «Краснодаргражданпроект». Документ вызвал много нареканий во время общественных слушаний в ноябре-декабре 2016 года. За несоответствие между зонированием и существующей застройкой его ругали специалисты, а сокращение зеленых зон вызывало недовольство общественности. После того как генплан раскритиковал губернатор Кондратьев, документ отправили на доработку.

По словам Евгения Первышова, действующий генплан уже не отображает существующую территориальную планировку. Также в нем нет значительных территорий, вошедших в состав Краснодара за последние несколько лет. В итоге городские власти решили, что проще сделать новый актуальный генеральный план, чем внести изменения в существующий . По словам разработчиков, работа над генпланом займет не более трех лет — около двух лет нужно на то, чтобы создать документ, и еще год на согласование.

Сколько это будет стоить?

В прошлом году край выделил на разработку генплана города почти 64 млн рублей, в этом году предусмотрено еще почти 44 млн. Еще 22,5 млн рублей поступят в 2020 году. В общей сложности за три года из краевого бюджета выделят около 130 млн рублей.

Почему же городу так нужен новый генплан, который обойдется краевому бюджету в значительную сумму? По словам чиновников и исследователей, старый документ безнадежно устарел.

Евгений Первышов мэр Краснодара

— Он исчерпал уже даже тот запас прочности, который был заложен в нем. Расчетная численность жителей на 2025 год уже превышена в 2018 году. По данным МВД, ориентировочная численность горожан — более 1 млн 400 тыс. жителей. И если мы не будем оглядываться на лукавую статистику, а просто сложим те достоверные данные, которые у нас есть о структуре населения, мы как раз и приблизимся к этой цифре. Официально в городе Краснодаре 180 тыс. дошколят и 140 тыс. учеников. То есть это больше 300 тыс. только детей. 33 высших учебных заведения — это 100 тыс. студентов. И если мы добавим еще 750 тыс. работоспособного населения и пенсионеров (достоверными данными об их численности мы не располагаем), то получится, что у нас не уже не миллион жителей, а гораздо больше.

Кто разработает проект?

Работа над новым генпланом началась в ноябре 2018 года, как только был подписан договор между муниципалитетом и «Научно-Исследовательским Институтом Перспективного Градостроительства» (ООО «НИИ ПГ») из Санкт-Петербурга. За последние несколько лет его сотрудники выполнили более 60 научно-исследовательских работ по заказам муниципальных и государственных органов, создав более 40 документов стратегического и территориального планирования. Концепцию генплана Краснодара обещают представить уже в июле 2019 года.

Сергей Митягин генеральный директор ООО «НИИ ПГ»

— В настоящий момент мы работаем одновременно над четырьмя этапами по нашему техническому заданию. Прежде всего мы изучаем город. Краснодар нам неизвестен как город. До этого проектировщики-генпланисты имели несколько иную практику: каждый город велся от генерального плана до застройки, об этом городе годами накапливали информацию, архитекторам было легко понять, что ему нужно для развития. Такие города, как Нефтеюганск, Усть-Илимск, Костомукша и целый ряд других городов, которые мы делали таким способом. Были мастерские, специально привязанные к городу, они работали по городу изо дня в день. Сейчас такой практики нет. Поэтому приходится начальный этап посвятить изучению города.

Как будет проходить работа?

Разработка документа предполагает десять этапов, четыре из которых идут прямо сейчас. Первоначальная задача — собрать базовую информацию и исходные данные, которые будут изучены и проанализированы специалистами. Также параллельно проводится топографическая съемка территории. На основе полученных данных ученые создадут цифровой план Краснодара в масштабе 1:2000, который и ляжет в основу проектируемого документа. В составе третьего этапа выполняется анализ существующей градостроительной, социально-экономической, демографической, экологической ситуации, транспортной и коммунальной инфраструктур. В результате анализа территории будут выявлены проблемы, задачи и потенциал территориального развития города. По итогам четвертого этапа будет представлена концепция генерального плана Краснодара на 2021–2040 годы.

Руководитель проекта разработки Ирина Евплова считает, что в старом генплане исходные данные потеряли актуальность более десяти лет назад. Кроме того, с тех пор произошли значительные изменения в законодательной базе. Еще один недостаток заключается в том, что город вырос значительно быстрее ожиданий, заложенных в документ много лет назад.

Ирина Евплова руководитель проекта

— Параметры, которые были заложены в действующем генплане, все уже значительно превышены. Все объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры были рассчитаны на меньшую численность. Территории, которые предусматривались под застройку, уже застроены. Жилищное строительство опережает строительство инфраструктуры. Плотность улично-дорожной сети неравномерна: в центральной части она достаточно высокая, чем дальше к периферии, тем она меньше.

Проблем у краевого центра хватает — транспортная доступность не покрывает всю территорию города. Особенность планировки Краснодара в высокой плотности застройки исторического центра и низкой плотности примыкающей к ней индивидуальной, при этом сама застройка не представляет собой единого образования и состоит преимущественно из обособленных жилых комплексов. Помимо объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в генплане Краснодара должны быть отражены проекты развития города, которые уже находятся в работе, — программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую готовит Высшая школа экономики; проект создания Краснодарской агломерации; стратегия развития города до 2030 года, которую подготовила компания Ernst&Young; документально закрепленный предмет охраны исторического поселения, принятый 1 марта 2019 года .

Могут ли горожане принять участие в обсуждении генплана?

Могут. Во всяком случае, городские чиновники декларируют прозрачность и обещают открытое обсуждение проекта. Со всеми этапами работы можно ознакомиться на специально созданном сайте http://генплан-краснодар.рф Портал состоит из нескольких разделов, которые информируют о текущем состоянии выполняемых работ и этапах их реализации. Позже на сайте можно будет просматривать интерактивные картографические материалы в режиме онлайн.

В одном из разделов будут публиковаться и обсуждаться различные точки зрения, мнение экспертов и горожан, специалистов и общественников. На сайте предусмотрена и функция обратной связи, благодаря которой горожане смогут отправлять свои предложения и пожелания. — Чтобы мы не повторили предыдущий опыт, когда подготовленные изменения в генплан вышли на общественные обсуждения на финальной стадии, по ним было много замечаний и дальше дело не пошло, предлагаемые корректировки отклонили. Сегодня нам важно выстроить всю работу максимально открыто, — заявил Первышов.