Кондратьев заявил об остром энергодефиците на Кубани. Россети обещали помочь

Вопросы энергетического развития региона обсудили в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Глава Кубани заявил, что регион нуждается в новых мощностях и модернизации нынешнего энергетического комплекса. По его словам, трудности с подключением к электросетям затрудняют как развитие важных социальных проектов (в пример он привел военно-патриотический парк «Патриот»), так и реализацию инвестпроектов.

«Краснодарский край испытывает острый дефицит энергомощностей. Зачастую инвесторам приходится самим строить подстанции, прокладывать линии электропередачи. Это приводит к удорожанию стоимости инвестпроектов, а иногда и отказу от них», — рассказал Кондратьев, уточнив, что около 20% инвестпроектов по этой причине реализовать невозможно.

Он отметил, что для снятия инфраструктурных ограничений в крае необходимо реконструировать или заново построить не менее 50 электроподстанций.

Павел Ливинский поддержал губернатора в необходимости обновления сетей. Он пообещал взять на отдельный контроль вопросы модернизации 50 подстанций и обеспечение парка. Также он отметил, что энергодефицит мешает и развитию промышленности в регионе.

«Мы выходим на то, чтобы со стороны правительства внести в Госдуму такую форму регулирования как долгосрочный тарифный контракт. В его рамках можно провести комплексную работу и на 10-летний период договориться о правилах инвестирования, сроках строительства объектов и модернизации мощностей, чтобы инвестпотенциал края не сдерживался их отсутствием», — сказал Ливинский.

Кондратьев согласился, что такая программа поможет решить озвученные проблемы, передает пресс-служба краевой администрации.