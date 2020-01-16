Жители Белореченска жалуются на проблемы со здоровьем из-за полигона ТКО. Юга.ру разбирались, в чем дело

В начале 2020 года жители Белореченска массово начали жаловаться на неприятный запах в городе и на ухудшающееся здоровье. Юга.ру изучили, что происходит на полигоне около города

Что не так? Полигон ТКО, эксплуатируемый АО «Крайжилкомресурс», начал действовать летом 2017 года в Родниковском сельском поселении в 2,5 км от Белореченска после того, как на старом полигоне не осталось места. Сейчас отходы туда привозят из пяти муниципалитетов Краснодарского края: Сочи, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Апшеронского и собственно Белореченского районов. В 2017 году вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко отмечал, что территория нового полигона оснащена современными технологиями. По его словам, все отходы на полигоне должны проходить сортировку, а мусор, не предназначенный для переработки, — прессоваться и брикетироваться [помещаться в специальные пакеты, которые помогают избежать выделения токсичных веществ в среду — Юга.ру]. «Я уверен, что никаких запахов, а тем более разлетающегося мусора здесь уж не будет», — подчеркивал он.

Полигон заработал так, как было предусмотрено? Общественный активист Белореченска Дмитрий Островлянчик 15 января рассказал порталу Юга.ру, что мусор на полигоне практически никак не сортируется и захоранивается неправильно. «На полигоне есть сортировочная лента, но на ней работают по 11-15 человек, и то не всегда. С таким количеством работников невозможно обработать весь тот мусор, что идет к нам из других районов, особенно из Сочи — оттуда ежедневно приезжают по 30-40 тоннаров», — уточнил он. По его словам, единственные отходы, которые захораниваются на территории полигона правильно, — это белореченские. «Из всех других районов к нам везут неотсортированные отходы, не соблюдают условия — привозят все подряд: покрышки, строительный мусор, мертвых собак. Все это сваливается в одну кучу, естественно, без брикетов», — отметил он. Общественник добавил, что в Белореченске создали рабочую группу из депутатов, активистов и экологов, которая начала фиксировать нарушения на полигоне. Они обнаружили, что на его территории нет противопожарной системы и труб для «отвода газа», которые собирали бы опасные вещества из воздуха.

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«Еще у них есть дезинфекционная яма, но она пустая, без специального раствора, через который ежедневно должны проезжать грузовики. Это означает, что все то, что они цепляют на свои колеса — грязь, зараза — оказывается потом на дорогах, в нашем городе», — рассказал Островлянчик.



Какие это вызвало проблемы? Из-за этих нарушений в городе усилился неприятный запах, а люди начали жаловаться на проблемы со здоровьем, рассказал активист. «Смрад был и раньше, но вот сейчас, с ноября, он стал еще сильнее. У меня есть данные от ГО и ЧС по Белореченскому району: всего к утру 15 января поступило 340 обращений [уже 381 обращение на 16 января — Юга.ру] по поводу запаха», — заверил он. Юга.ру пообщались с местными жителями. Люди пожаловались на першение в горле и боли в теле. «После вдыхания свалочных газов болят голова и легкие, начинаешь выплевывать какую-то слизь. С недавних пор обострилась аллергия», — рассказал журналисту Юга.ру Сергей Ветров.

Почему в Белореченске так много мусора? Как отмечает Островлянчик, раньше отходы в Белореченске действительно захоранивались правильно — до тех пор, пока в город их не начали привозить из «Олимпиадного» Сочи и других районов. В 2010 году в Сочи начала действовать олимпийская система «ноль отходов», призванная уменьшить количество мусора в городе. Во время нее в Сочи закрыли действовавшие на тот момент свалки, а имеющиеся отходы с октября 2012 года начали отправлять на полигон Белореченска, за 300 км от Сочи. Перед этим, согласно схеме, отходы должны были проходить через Сочинский мусороперерабатывающий комплекс, где из них смогли бы выделять вторсырье. Оставшийся мусор, не годный для переработки, предполагалось везти в Белореченск в безопасном — спресованном и брикетированном — виде.



В связи с выросшим потоком отходов в конце 2013 года на территории Белореченска решили построить новый полигон. Тогда жители города выступили против и собрали 6 тыс. подписей. Однако новый полигон все же появился. Сейчас он занимает 6 га, в новом комплексе планируется построить еще 15 га рабочих площадок для приема отходов.

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