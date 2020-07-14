Плавающие машины и затопленные улицы: подборка фото и видео непогоды в Краснодаре

В Краснодаре в полдень 14 июля начался сильный дождь, из-за которого в городе затопило дороги и остановился общественный транспорт

После ливней, которые длились около трех часов, в соцсетях появились фото и видео с непогодой и ее последствиями. На кадрах видно, как машины тонули в дождевой воде и с трудом двигались по дорогам, городской транспорт встал. Очевидцы также сообщали, что выпал град.