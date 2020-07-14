Плавающие машины и затопленные улицы: подборка фото и видео непогоды в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре в полдень 14 июля начался сильный дождь, из-за которого в городе затопило дороги и остановился общественный транспорт

После ливней, которые длились около трех часов, в соцсетях появились фото и видео с непогодой и ее последствиями. На кадрах видно, как машины тонули в дождевой воде и с трудом двигались по дорогам, городской транспорт встал. Очевидцы также сообщали, что выпал град.

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В районе ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» ливневки не справились с прибывающей водой — открытые парковки затопило. От Энема в сторону Краснодара образовались пробки в районе Тургеневского и Яблоновского мостов.

Портал Юга.ру собрал подборку видео и сделал фото затопленного Краснодара.

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Красота

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#крд #потоп #плывем

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Поплыли 2

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Краснодар заливает

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Краснодар Погода Социальные сети Стихийные бедствия Транспорт

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